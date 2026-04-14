Mantova senza un centrocampista contro l'Avellino Modesto attende novità anche dall'infermeria dopo Spezia-Mantova

Se l'Avellino ritrova Izzo, dopo il turno di squalifica scontato contro il Catanzaro, il Mantova recupera Radaelli e Paoletti. Il difensore e il centrocampista tornano a disposizione di Modesto dopo aver scontato, nella vittoria dei virgiliani contro lo Spezia, la giornata di stop determinata per somma di ammonizioni. Il tecnico biancorosso perde, però, Trimboli, ammonito contro i liguri. Quinto giallo in campionato e il centrocampista salterà Mantova-Avellino, in programma sabato (ore 15) al "Danilo Martelli - Pata Stadium". Verso la gara contro lo Spezia Modesto non ha convocato gli infortunati Bonfanti, Chrysopoulos, Meroni e Muci.

Il tabellino dell'ultimo match dei virgiliani

Serie B

Trentaquattresima Giornata

Spezia-Mantova 0-2

Marcatori: 32' Bragantini, 72' Buso

Spezia: Mascardi (46' Radunovic), Ruggero, Hristov, Mateju, Beruatto, Bandinelli, Romano, Comotto (56' Vignali), Aurelio (46' Sernicola), Artistico (74' Vlahovic), Di Serio (46' Lapadula). All. D'Angelo. A disp. Loria, Bertoncini, Bellemo, Nagy, Shagaxle, Lorenzelli

Mantova: Bardi, Dembele, Cella, Castellini, Maggioni, Kouda, Trimboli, Benaissa, Ruocco (71' Buso), Bragantini (71' Marras), Mensah (26' Mancuso). All. Modesto. A disp. Andrenacci, Vukovic, Falletti, Zuccon, Ligue Jr., Caprini, Wieser, Marai

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Dembele (M), Romano (S), Trimboli (M), Bandinelli (S), Kouda (M)