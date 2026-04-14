Pratola Serra, muore sul lavoro alla Stellantis: fissata l'udienza preliminare I cinque imputati sono accusati di omicidio colposo

di Paola Iandolo

Compariranno il 24 settembre davanti al gup Pasquale Cerrone i cinque imputati per la morte del lavoratore Domenico Fatigati, avvenuta nel maggio del 2024 nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra. Dovranno affrontare l'udienza preliminare V.D.R., R.L. responsabile e titolare della ditta esterna con la quale Fatigati lavorava. Davanti al gup anche M.G.C. direttore dello stabilimento di Pratola Serra, A.D.U. responsabile locale della sicurezza dell’azienda Fca e un altro dipendente dello stabilimento irpino G.S. con le accuse di omicidio colposo.

L'inchiesta

A distanza di due anni dall'incidente mortale avvenuto nello stabilimento Stellantis sono stati espletati tutte gli accertamenti tecnici per far piena luce sull'incidente sul lavoro in cui il 52enne operaio di Acerra, Domenico Fatigati, è deceduto. Accertamenti compiuti anche sul macchinario che travolse e schiacciò Domenico. Il pm titolare dell'inchiesta ha ravvisato delle responsabilità e ha trasferito gli atti al gip. La famiglia di Domenico Fatigati è rappresentata dall'avvocato Luigi Ferrandino che in questi anni ha presentato diversi solleciti per chiudere quanto prima le indagini e far avere giustizia alla moglie e ai figli del manutentore.

Gli accertamenti sul macchinario sotto sequestro

Il traslo, posto sotto sequestro da procura di Avellino e carabinieri del nucleo investigativo, nel maggio 2024 è stato analizzato dal consulente Giuseppe Coccia nominato dalla pm del tribunale di Avellino. Il tutto per verificare eventuali malfunzionamenti, accertare di quanti sistemi di sicurezza fosse dotato il macchinario che ha ucciso il 51enne. Una morte, quella del manutentore di Acerra, coniugato e padre di figli, che ha lasciato sgomenti. Una settimana dopo l’incidente mortale avvenuto alla Fca Stellantis Pratola Serra, la Regione Campania ha attivato la procedura per la costituzione di parte civile nel processo.