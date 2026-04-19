Smarrita e fragile a Napoli, torna a Grottaminarda grazie ai vigili urbani Encomio ai due agenti di Grottaminarda da parte del sindaco Spera

Il Sindaco di Grottaminarda esprime a nome personale, dell’Amministrazione comunale, della famiglia coinvolta e dell’intera comunità di Grottaminarda, un sentito ringraziamento, accompagnato da una formale nota di encomio, per la Polizia Municipale di Grottaminarda ed in particolare per l’operato del ???????????????????????? ?????????????? ?????????????????????? e del ?????????????????????? ???????????? ?????????????? nell'ambito di una delicata vicenda verificatasi nella giornata di ieri nella città di Napoli.

"Il loro tempestivo e qualificato intervento in collaborazione con Polizia Marittima di Napoli ha consentito di risolvere una situazione particolarmente pericolosa e preoccupante per una nostra concittadina, persona fragile e smarrita, permettendone l'assistenza medica e il sicuro rientro in Irpinia – afferma ?????????????????????? ?????????? – Il senso del dovere, la professionalità e l’umanità dimostrati da Antonio e Angela, rappresentano un esempio concreto dei più alti valori del servizio pubblico e rendono onore all’intero Corpo della Polizia Locale. A nome di tutta la comunità di Grottaminarda, esprimo il più sincero sentimento di gratitudine per quanto fatto».