Scandone Avellino: sconfitta a Marigliano e sfuma l'aggancio in vetta Sabato l'ultima sfida nella regular season: match contro il Nuovo Basket Aquilano

Dopo undici vittorie consecutive arriva la sconfitta a Marigliano nel cammino della Scandone Avellino. Finale di 81-78 per la Promobk contro i lupi di coach Dell'Imperio. Sfuma l'aggancio in vetta per la Scandone. Non sono bastati i 26 punti di Gay. Parità a un minuto dal termine, nei secondi finali la tripla di Matera e i tiri liberi realizzati da Capocotta hanno deciso il match. Sabato, alle 20, nell'ultimo turno della stagione regolare, la Scandone ospiterà il Nuovo Basket Aquilano.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Promobk Marigliano - Scandone Avellino 81-78

Parziali: 15-17, 23-13, 16-23, 27-25

Marigliano: Romano, Verazzo 4, Zanier 8, Scekic 6, Castaldo, Di Giuliomaria 20, Matera 16, Cannavina 8, Mileva, Capocotta 19. All. Spinelli

Scandone: Scanzi 5, Cioppa 5, Cantone, Ragusa 10, Kmetic 6, Gay 26, Duranti 16, Stefanini 6, Donda 4, Vitale. All. Dell'Imperio