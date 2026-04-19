Addio a Stefano Codraro, il terzino del primo Avellino promosso in B Siciliano, in Irpinia dal 1972, è scomparso all'età di 79 anni

Avellino e il calcio irpino piangono la morte di Stefano Codraro. Terzino destro nella squadra biancoverde che centrò la prima storica promozione in Serie B nel 1973, è scomparso all'età di 79 anni. Siciliano, passò dal Matera all'Avellino nell'estate 1972, fase in cui il presidente Antonio Sibilia costruì la rosa che determinò il primo balzo in Cadetteria per la società irpina. Memorabile e prezioso nella promozione il gol realizzato con un colpo di testa nella gara contro la Juve Stabia.

Protagonista nella prima promozione dei lupi in B

Codraro ha vissuto in maglia biancoverde anche la successiva stagione in Serie B prima di chiudere la carriera con le esperienze a Catania e a Vasto e tornare ad Avellino, vissuta con la sua famiglia. Il nipote, Stefano, classe 2006, è stato protagonista nel settore giovanile e in questa stagione è impegnato in Serie D (prima con la Folgore Caratese, poi con il Budoni da fine gennaio).