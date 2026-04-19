Avellino Basket ko a Scafati: infortunio al ginocchio sinistro per Mussini Stop a metà del primo quarto per l'esterno reggiano

Sconfitta nel derby campano del penultimo turno della stagione regolare di Serie A2 per l'Unicusano Avellino Basket. Finale di 93-71 con la vittoria della Givova Scafati a un successo dalla promozione diretta in A. La squadra irpina resta in corsa per il settimo posto, utile per l'accesso diretto ai playoff, in virtù delle sconfitte di Rieti e Rimini che nell'ultima giornata affronteranno Torino e Scafati. Nel match della Beta Ricambi Arena - PalaMangano, però, l'Avellino Basket ha perso Mussini. Dopo gli infortuni di Dell'Agnello e Grande, c'è anche lo stop dell'esterno che a metà del primo quarto è stato costretto ad abbandonare il parquet per un problema al ginocchio sinistro. Nelle prossime ore Mussini si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio rimediato. All'Avellino Basket non sono bastati i 21 punti di Pullazi e i 19 di Lewis.

Il tabellino

LNP Serie A2

Trentasettesima Giornata

Givova Scafati - Unicusano Avellino Basket 93-71

Parziali: 24-21, 24-14, 26-20, 19-16

Scafati: Terry Allen 20 (3/4, 4/6), Caleb Walker 16 (2/4, 3/7), Nazzareno Italiano 16 (3/3, 3/5), Bruno Mascolo 12 (2/6, 1/2), Adrian Chiera 10 (0/1, 3/6), Antonio Iannuzzi 7 (3/4, 0/0), Lorenzo Caroti 6 (0/0, 2/8), Stefano Gentile 4 (1/3, 0/0), Nicolò Nobili 2 (1/1, 0/0), Saverio Bartoli

Avellino: Rei Pullazi 21 (3/7, 3/7), Jaren Lewis 19 (9/12, 0/2), John watson Chandler III 13 (4/7, 1/4), Mikk Jurkatamm 7 (2/4, 1/8), Lucas Fresno 4 (0/2, 1/3), Andrea Zerini 4 (2/3, 0/1), Giovanni Pini 2 (0/3, 0/0), Alexander Cicchetti 1 (0/1, 0/0), Federico Mussini (0/0, 0/2), Giacomo Donati