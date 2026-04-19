Taurasi, tragedia sfiorata sul ponte: carabinieri salvano un uomo Era in uno stato di forte agitazione fino a far temere il peggio

Attimi di grande tensione sul ponte a Taurasi, alla località Isca Lonca, dove un uomo di circa 50 anni è stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del piccolo comune irpino.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava sul ponte in evidente stato di agitazione, confusionale fino a far temere il peggio.

Una situazione particolarmente delicata chee ha richiesto un intervento immediato e coordinato da parte dei militari.

I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti ad avvicinare l’uomo con cautela, instaurando un dialogo che si è rivelato decisivo. Dopo momenti di forte apprensione, i militari sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, evitando così quello che avrebbe potuto trasformarsi in un dramma.

L’uomo, visibilmente scosso, è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari intervenuti sul luogo, che lo hanno preso in carico per gli accertamenti e il supporto necessari.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza dell’ascolto e del sostegno nei momenti di difficoltà personale, oltre a evidenziare il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nella prevenzione di tragedie.