La foto dei seguaci di Vannacci a testa in giù: l'odio corre sui social Il caso denunciato da Sabino Morano: stiamo crescendo ma non ci facciamo intimorire

Il caso è stato denunciato con un comunicato stampa dai seguaci del generale Vannacci che in Irpinia si stanno organizzando in vista delle prossime elezioni amministrative.

Ecco la nota di denuncia: "Apprendiamo con un misto di sorpresa e divertimento che alcuni leoni da tastiera hanno pensato bene di “minacciare” i giovani di Futuro Nazionale Avellino 160 pubblicando una nostra foto… capovolta, accompagnata dalla brillante didascalia: “così dovrebbe essere”. Ora, al netto dell’indubbia originalità artistica (un omaggio involontario all’avanguardia?), ci sentiamo di rassicurare gli autori dell’opera: per mandarci “a testa in giù” servirà qualcosa di più di un filtro social e di una frase da bacheca di terza media".

Sul caso è intervenuto Sabino Morano, promotore di Futuro Nazionale 160: “Se l’idea di opposizione è girare le foto al contrario, siamo messi meglio di quanto pensassi. La prossima volta provate con un’ argomentazione: fa meno scena, ma almeno si capisce.”

Duro l'intervento anche di Pasquale Maietta, giovane militante molto attivo: “Capisco che non sia facile stare al passo, ma se l’unico modo per sentirsi incisivi è usare il tasto ‘ruota immagine’, forse è il caso di aggiornare non solo i contenuti… ma anche il coraggio.”