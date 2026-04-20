Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Alcune situazioni da rivedere verso i playoff" Il commento del coach dei lupi dopo la sconfitta contro la Promobk Marigliano

Sconfitta a Marigliano, testa alla sfida contro il Nuovo Basket Aquilano, in programma sabato (ore 20) al PalaDelMauro, per la Scandone Avellino che ha visto sfumare l'aggancio alla vetta nell'ultima trasferta della stagione regolare. Nel prossimo weekend sarà sipario per la regular season.

"Occorre sempre grande impegno e dedizione"

"Sapevamo di affrontare una squadra in grande crescita che, nelle ultime partite, specialmente in casa, ha sempre fatto valere il fattore campo. - ha spiegato il coach della Scandone, Ciro Dell'Imperio - Il loro obiettivo gli ha dato una motivazione forte. Noi non abbiamo giocato la nostra migliore pallacanestro, soprattutto in difesa che è stato sempre il nostro punto forte. Non siamo riusciti a pareggiare la loro intensità e la loro voglia di vincere. Sicuramente vanno riviste alcune situazioni di gioco in vista dei playoff, bisogna mettere sempre grande impegno e dedizione e continuare a credere in quello che facciamo e nella forza del gruppo".