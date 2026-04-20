La Coppa del Re con la Real Sociedad: la gioia dell'irpino-cilentano Matarazzo La storia del tecnico che a giugno raggiunge sempre Ospedaletto d'Alpinolo di papà Leopoldo

Nel weekend ricco di soddisfazione per l'Avellino, da stoccata salvezza con il sogno playoff, c'è anche un tecnico originario dell'Irpinia che ha conquistato un risultato davvero prestigioso. Pellegrino Matarazzo, con la sua Real Sociedad, ha vinto la Coppa del Re battendo in finale, alla Cartuja di Siviglia, l'Atletico Madrid di Diego Simeone dopo i calci di rigore (3-4).

Dagli States alla Germania passando per l'Italia, ora San Sebastian

Matarazzo, classe '77, statunitense di Wayne (Stato del New Jersey), ha origini irpine da parte del padre, Leopoldo, di Ospedaletto d'Alpinolo, e cilentane da parte della madre, Gemma, di Agnone, frazione di Montecorice. Laureatosi in matematica alla Columbia University di New York, terminati gli studi, Matarazzo ha vissuto tra italia e Germania giocando dal 2000 al 2010 con l'Eintracht Bad Kreuznach, il Wehen, il Preußen Munster, il Wattenscheid e il Norimberga II occupandosi poi del settore giovanile del Norimberga dal 2010 al 2017. Subito dopo ha iniziato l'avventura con l'Hoffenheim diventando assistente della prima squadra del club nel 2018/2019. Nel triennio 2019/2022 ha guidato lo Stoccarda riportandolo in Bundesliga per poi tornare all'Hoffenheim per la stagione 2023/2024, chiusa al settimo posto con qualificazione in Europa League. Nel novembre successivo il club tedesco ha optato per l'esonero. Nel dicembre scorso si è aperta, invece, l'avventura con la Real Sociedad.

Ogni giugno tappa in Irpinia, a Ospedaletto d'Alpinolo

Dopo la lunga gestione di Imanol Alguacil, il club basco aveva puntato su Sergio Francisco, esonerato il 14 dicembre con la squadra vicina alla zona retrocessione. Nell'iniziale scetticismo dell'ambiente di San Sebastian, la Real Sociedad si è rilanciata nella Liga (è settima a -4 dal quinto posto che potrebbe valere l'accesso alla Champions League per il ranking UEFA per nazioni) e ha vinto la Copa del Rey in finale contro l'Atletico che appena martedì scorso aveva eliminato il Barcellona ai quarti di finale di Champions. La conquista del trofeo, vinto da due tecnici italiani, Ranieri e Ancelotti, ha garantito l'accesso diretto alla prossima Europa League alla Real Sociedad e a Matarazzo che tornerà, quindi, ad allenare nelle competizioni UEFA. E l'Irpinia? Lo attende. Dal giugno 2024 "Rino" è cittadino onorario di Ospedaletto d'Alpinolo e abitualmente proprio a giugno Matarazzo raggiunge il comune della provincia di Avellino. Tra qualche settimana potrà raccontare una grande soddisfazione in carriera. È il primo tecnico statunitense a vincere un trofeo nei top 5 campionati europei.