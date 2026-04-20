Avellino, salvezza blindata e sogno playoff: i valori nella classifica I risultati della trentacinquesima giornata determinano prime certezze e un nuovo orizzonte

La domenica della trentacinquesima giornata ha presentato risultati chiave per la seconda parte della classifica in Serie B. Pari tra la Carrarese e il Pescara con il finale di 2-2 e rimpianti per gli abruzzesi nel tentativo di rimonta per la salvezza. Apuani avanti, ripresi e superati, poi nel finale il gol di Bouah ha determinato l'aggancio della Carrarese all'Avellino per la quota 43, a -1 dalla zona playoff e dall'ottavo posto occupato dal Cesena, e l'ultimo posto del Pescara, con 33 punti, in compagnia di Spezia e Reggiana. (clicca qui per i risultati e la classifica).

Bagarre in zona rossa

Sconfitta per gli emiliani a Padova: 1-0 con il gol di Seghetti al minuto 80 e veneti a +4 sulla zona playout con il Bari a 34 e con la Virtus Entella a 36. Liguri raggiunti sull'1-1 dall'Empoli e dal gol di Magnino al 50' dopo il vantaggio centrato con Guiu al 13'. Toscani con un solo punto di vantaggio sui playout.

Margine e tante squadre alle spalle

A tre turni dal termine l'Avellino è a -1 dall'ultimo posto playoff e, quindi, con le sfide contro Bari, Empoli e Modena da nuova prospettiva, ed è a +7 sulla zona degli spareggi salvezza con 9 punti ancora in palio. Nei fatti, sottolineando anche il numero di squadre tra i biancoverdi e l'Entella, ben cinque, la vittoria di Mantova è il colpo salvezza per i lupi, che venerdì sera (ore 21) affronteranno il Bari, nei playout e con un solo punto di vantaggio sulle posizioni della retrocessione diretta. C'è anche un altro dettaglio che emerge dal trentacinquesimo turno. L'Avellino ha 10 punti di vantaggio sugli ultimi tre posti della classifica a tre turni dal termine.