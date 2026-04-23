Avellino: visita del Liceo Classico Colletta alla redazione di Ottochannel Le classi terza B e quinta C giornalisti per un giorno

"Processo penale e processo mediatico contenuti e conflitti", è questo il titolo del programma operativo complementare dell'istituto Pietro Colletta di Avellino che ha visto protagonisti gli alunni della classe terza B. Gli studenti, accompagnati dalla professoressa Rosa Di Guglielmo e dall'avvocato Innocenzo Massaro, hanno visitato la redazione di Ottochannel e Ottopagine, cimentandosi come giornalisti nella lettura del tg news, nella realizzazione di articoli e nella composizione della scaletta del tg. Grande entusiasmo per gli alunni, soprattutto per coloro che aspirano a fare i giornalisti.

La Terza B: Martina Faiella, Giovanna Tammaro, Mariagiovanna Limone, Claudia Genovese, Grazia Melillo, Fabiana Guarino, Federica Maffei, Beatrice Matarazzo, Alessia Cardamone, Marco Carillo, Michele de Filippo, Mariagiulia Nittolo, Marta Morante, Rosa Ristaino, Noemi Antoniello, Sofia Leonese, Federica De Maio, Bernadette Sarno, Anastasia Crisci, Alessandro Fabiano (La Quinta C).