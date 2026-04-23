Don Claudio:"Mi sono fatto prete per annunciare Cristo non per guardare i ladri" Rompe il silenzio il parroco di Trevico chiarendo ogni aspetto sul furto dell'oro votivo

Rompe il silenzio don Claudio Lettieri ad una settimana dal furto della cassaforte avvenuto nella chiesa madre di Trevico. Dopo essere stato chiamato in causa per la mancata custodia dei preziosi il parroco risponde così.

"Ma di che cosa mi devo giustificare? Ho fatto il mio dovere, nè di più nè di meno. La sera invece di dormire a Flumeri, dovevo andare a Trevico col fucile e fare la guardia ai ladri? Ma è possibile secondo voi questo?

Io mi sono fatto prete per annunciare Gesù Cristo o per guardare loro? Possiamo mai dire ai ladri che cosa devono fare o come devono fare? Non si sarebbero chiamati ladri".

Don Claudio chiarisce nei dettagli l'aspetto che riguarda la sicurezza dei locali parrocchiali:

Io ho fatto tutto il possibile.Telecamere, antifurto, due porte, tanto che alla fine hanno dovuto utilizzare anche il flex per tagliare un portone. Ma scusate la cassaforte quando stava in cattedrale non era esposta a tutto questo? Dobbiamo ringraziare al nostro Vescovo Sergio Melillo per lo sforzo compiuto insieme che ci ha permesso di dotare quello spazio di una telecamera. Se non ci fosse stata, gli inquirenti non avrebbero avuto alcun elemento d’indagine nelle loro mani. Oggi è proprio grazie a quel video se si potrà giungere all’identificazione dei componenti della banda e assicurarli alla giustizia. Domenica il vescovo sarà in mezzo a noi nella cattedrale per essere accolto dalla comunità in questo momento che ci ha visto soffrire tutti allo stesso modo e per dare delle chiarificazioni al popolo di Dio".

Al microfono di Tatiana Bellizzi, nel corso della trasmissione Rai La Vita in Diretta, don Claudio rivolge un accorato appello ai malviventi.

"Sono disponibile ad incontrarvi di persona. Datemi un posto, datemi un luogo, dove voi volete, purchè riportiamo almeno la corona della Madonna della Libera e il calice alla nostra comunità".

Tre componenti della banda, lo ricordiamo sono già stati individuati e sottoposti a perquisizione nelle loro abitazioni nel foggiano.

Ci sono indagini in corso che presto potrebbero portare ad una svolta. E proprio a Foggia la scorsa notte, ignoti, hanno tentato di rubare le corone dorate della Madonna Nera, nel Santuario dell'Incoronata.

E' accaduto proprio in concomitanza dei festeggiamenti e che vedono anche l'rpinia fortemente partecipe essendo la Vergine apparsa nel lontano 1001 all'allora conte di Ariano Irpino.