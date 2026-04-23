Avellino Basket: ufficiale l'ingresso di Blake Francis nel roster Accordo fino al termine della stagione con il play/guardia statunitense

L’Unicusano Avellino Basket ha ufficializzato l’accordo fino al termine della stagione con Blake Francis. Nato il 3 gennaio del 1998, 183 centimetri per 79 chilogrammi, il play/guardia statunitense ha iniziato la stagione 2025/2026 con la maglia della Valtur Brindisi con cui ha disputato 23 partite di regular season realizzando 12.8 punti di media tirando con il 55 per cento da 2, il 31 da 3, il 76 ai liberi e con 1.9 assist per gara.

Coach Di Carlo: "Riequilbrio nel reparto esterni"

"La firma di Francis per quanto riguarda il profilo tecnico, ci consente di correggere immediatamente il roster, alla luce degli infortuni di Mussini e Grande. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo - Le sue caratteristiche ci consentiranno di riequilibrare il reparto degli esterni vista la contemporanea indisponibilità di entrambi i playmaker. La notevole capacità realizzativa lo rende un giocatore molto pericoloso per le difese avversarie. Cercheremo di inserirlo rapidamente nella squadra per metterlo immediatamente nelle condizioni giuste per poter rendere al meglio e aiutarci a raggiungere l'obiettivo playoff".

Il gm Nevola: "Ringrazio la Valtur Brindisi per la disponibilità"

"L’acquisto di Francis si è reso necessario per gli infortuni dei nostri giocatori ed in particolare modo per quanto occorso a Mussini nella partita di Scafati. - ha aggiunto il general manager del club irpino, Antonello Nevola - Le sue caratteristiche tecniche ci consentono di riequilibrare il nostro reparto esterni ed il suo playmaking potrà esserci d’aiuto nella corsa al play off. Ringrazio la Valtur Brindisi per la disponibilità e la collaborazione avendoci consentito di concludere questa operazione in brevissimo tempo".

La scheda

"L’annata precedente ha invece disputato tre gare di regular season e la serie play-out con la maglia di Vigevano, con i lombardi ha avuto una media di 27.7 punti e 5 assist a partita con il 52% da due e 44% da tre, gare con cui si è fatto conoscere al pubblico italiano. Quest’anno con in maglia Valtur Brindisi ha avuto un highscore di 22 punti nel match del 30 gennaio contro la Victoria Libertas Pesaro. Giocatore di culto per la Westfield High School, risultando il miglior realizzatore di sempre con 1.390 punti. All’università prima ha vestito la maglia del Wagner College per poi passare a Richmond in NCAA Division I. Da professionista ha giocato nella NBA G League, Westchester Knicks (2021-22), Capital City Go-Go (2021-22), Cleveland Charge (2022-23), poi nella Canadian Elite Basketball League con Newfoundland Growlers e Montreal Alliance. In Europa la prima esperienza è stata in Germania, a Jena nella stagione 2023/24, l’anno 2024/2025 lo ha speso in Finlandia al Kouvot Kuvola. Arriva in Irpinia per rinforzare la squadra di coach Gennaro Di Carlo".