Avellino: giovani e lavoro, la sfida di Università e Ordine degli Ingegneri Open day con le future matricole nel programma dell'Ateneo con il progetto OrientaLife

A Palazzo di Città, nella sede Unisa di Avellino, nuovo open day con le future matricole nel programma dell'Ateneo con il progetto OrientaLife dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito. "L'obiettivo di queste giornate è quello di far conoscere e toccare con mano l'università, che non è tanto lontana. -- ha spiegato il professore ordinario del Dipartimento di Farmacia all'Università degli Studi di Salerno, Rita Patrizia Aquino - Ed è, quindi, bene che conoscano quali sono le loro caratteristiche personali, ma anche qual è l'offerta, in particolare del nostro territorio visto che Unisa ha delle eccellenze, in particolar modo per i dipartimenti di ingegneria e farmacia.

La speranza di una sede nuova e stabile per Avellino

La presentazione dell'offerta formativa con la prospettiva dei giovani non solo su Avellino, ma allo stesso tempo con l'obiettivo di dare ulteriore forza al progetto universitario nel capoluogo irpino. "Spero che possano aprirsi altri dipartimenti qui ad Avellino e cambiare sede per averne una stabile, che sia funzionale allo sviluppo della città. - ha sottolineato il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, Giovanni Acerra - Il consiglio che do al futuro sindaco è quello di fissare degli obiettivi e raggiungerli attraverso un lavoro che va fatto interfacciandosi con tutte le realtà dei territorio, ordini professionali, commercianti e mondo del lavoro. Solo così Avellino può crescere".

I dettagli

"Alla Sede UNISA di Avellino di Piazza del Popolo il secondo OpenDay di incontro con le future matricole nell’ambito del programma UnisaOrienta, in collaborazione con il Progetto ORIENTALife dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino - La scuola orienta per la vita - promosso e finanziato principalmente dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania, con il coinvolgimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Gli studenti e le studentesse degli istituti scolastici superiori della città sono stati accolti nell’Aula Magna del Polo universitario territoriale con il benvenuto del Magnifico Rettore, Virgilio D’Antonio, del Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Avellino, l'ingegnere Giovanni Acerra, della professoressa Maria Sarno, Delegata all'Orientamento e della professoressa Rita Patrizia Aquino, Delegata ai Rapporti Istituzionali per la Sede di Avellino.

I Direttori, i Presidenti di Corso di Studio e i Delegati all’Orientamento di alcuni Dipartimenti dell’Ateneo presenteranno due dei percorsi formativi attivati presso la Sede territoriale di Avellino dall’a.a. 2023-2024: Laurea triennale professionalizzante Tecniche per l’edilizia e il territorio (classe L-P01), Dipartimento di Ingegneria Civile /DICIV; Laurea magistrale Electrical Engineering for Digital Energy (classe LM-28), Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica applicata /DIEM). Sono previsti gli interventi della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito territoriale di Avellino e di Docenti degli Istituti cittadini ospiti. Al termine della prima parte, gli studenti e i loro docenti saranno accompagnati dallo staff dell'Ateneo in un percorso esperienziale e immersivo nell’Offerta formativa UNISA. Le future matricole potranno confrontarsi e dialogare con i docenti e i ricercatori dell'Ateneo e conoscere i servizi di contesto, attraverso i diversi desk informativi allestiti nella sede UNISA di Avellino, attrezzati con risorse strumentali avanzate, supporti didattici, interattivi e multimediali".