Truffa biglietti concerto: denunciato 24enne, ticket falso venduto online Acquista un biglietto per un concerto ma riceve un ticket falso: denunciato un 24enne

I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 24enne originario della provincia di Ancona con l’accusa di truffa online.

L’indagine è partita dalla segnalazione di una donna residente in zona che, intenzionata ad acquistare un biglietto per un concerto, è stata attirata da un’offerta particolarmente conveniente pubblicata su una piattaforma social. Dopo aver effettuato il pagamento di circa 61 euro, l’acquirente ha ricevuto un biglietto successivamente risultato contraffatto.

Una volta incassata la somma, il venditore si è reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. Grazie a una serie di accertamenti investigativi, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del responsabile, che è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa.

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della prevenzione contro le truffe online, richiamando i consigli della campagna “Difenditi dalle truffe” promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È fondamentale prestare attenzione alle offerte troppo vantaggiose e diffidare degli acquisti sospetti, spesso legati a tentativi di frode o alla vendita di prodotti di provenienza illecita.