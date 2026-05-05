Avellino, tre arresti: maltrattamenti in famiglia, droga e corruzione di minore In carcere un 56enne per maltrattamenti in famiglia, un 43enne per droga e un 33enne

Tre arresti eseguiti dalla Polizia tra Avellino e provincia per reati che vanno dai maltrattamenti in famiglia alla droga, fino alla corruzione di minorenne.

Il primo provvedimento è stato eseguito dalla squadra Mobile della questura di Avellino nei confronti di un 56enne, condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali aggravate ai danni di familiari.

L’uomo, rintracciato nel capoluogo irpino, è stato trasferito nel carcere “A. Graziano” di Bellizzi Irpino, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi. L’attività rientra nelle azioni previste dal Codice Rosso per la tutela delle vittime vulnerabili.

Ad Ariano Irpino, gli agenti del locale Commissariato hanno arrestato un 43enne residente a Campobasso, condannato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo deve espiare una pena residua di 10 mesi e 24 giorni ed è stato condotto in carcere dopo essere stato rintracciato in città.

Terzo arresto a Sant’Angelo dei Lombardi, dove la Polizia ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bari nei confronti di un 33enne originario di Torre Annunziata, condannato per corruzione di minorenne.

L’uomo è stato trasferito nella casa di reclusione locale, dove dovrà scontare una pena di 1 anno e 6 mesi.