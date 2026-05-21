L'Irpinia ospita Salvatore Martinez grande leader carismatico nel mondo A fare gli onori di casa a Torre Le Nocelle, padre Michele Bianco

Sabato prossimo 23 maggio al centro polifunzionale di Torre le Nocelle in provincia di Avellino sarà celebrata, come ogni anno, la festa di Pentecoste.

La giornata di preghiera in stile carismatico sarà animata da Padre Michele Bianco e Salvatore Martinez.

Padre Michele, rettore del Santuario di San Ciriaco e assistente diocesano del Rinnovamento nello Spirito Santo non ha bisogno di presentazioni, appassionato ed eclettico studioso, noto negli ambienti accademici per la sua vasta produzione filosofica, storica e letteraria che coniuga con il suo ministero di accoglienza, di ascolto, di consiglio, donando pace e riconciliazione ai numerosi fedeli che ogni giorno affollano il suo Santuario.

Un sacerdote ma soprattutto un grande uomo carismatico profondamente amato dalla gente, proveniente da ogni parte d'Italia e del mondo, per le sue grandi doti umane e spirituali, al fianco di tante persone che vivono situazioni di difficoltà e disagio estremo. Una porta la sua, sempre aperta ai bisogni degli ultimi.

Salvatore Martinez ha guidato per 26 anni il Rinnovamento nello Spirito Santo, un movimento vivace ed effervescente nella Chiesa, una “corrente di grazia”, che parte dal basso, mossa dallo Spirito Santo.

Evangelizzatore instancabile, leader carismatico ma soprattutto uomo di intensa preghiera che sa trasformare in pura energia spirituale, facendo in modo che la Parola che parla di Dio diventi la Parola di Dio che parla. Accademico, teologo e conferenziere, autore di circa 30 pubblicazioni sullo Spirito Santo, tradotti in varie lingue. Già Consultore presso vari Dicasteri Vaticani, è impegnato nel dialogo interreligioso e nell’evangelizzazione dei popoli per la cooperazione inclusiva e per la promozione umana.

"Non ci resta che attendere, come Maria e gli Apostoli nel Cenacolo, la discesa dello Spirito Santo, che trasformi la vita di ognuno in testimonianza autentica del Risorto. E Pentecoste sia!"