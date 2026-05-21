Scandone Avellino: semifinale con la Virtus Matera, ecco le date dei match Sono ufficiali i giorni e gli orari delle sfide della semifinale promozione

"La corsa continua": così la Scandone Avellino apre la nota ufficiale relativa ai giorni e agli orari delle sfide della semifinale playoff contro la Ondatel Virtus Matera. "La Scandone Avellino è pronta a scendere in campo per le semifinali playoff contro la Virtus Matera in una serie che promette spettacolo, intensità ed emozioni. - si legge nel comunicato del club - Si parte domenica 24 maggio al PalaSassi di Matera per Gara 1, con palla a due alle ore 19:00. La serie si sposterà poi al PalaDelMauro di Avellino mercoledì 27 maggio alle ore 20:30 per Gara 2 davanti al pubblico biancoverde. L’eventuale Gara 3 è in programma domenica 31 maggio, nuovamente al Pala Sassi di Matera, con inizio alle ore 19:00. La società invita tutti i tifosi biancoverdi a sostenere la squadra in questo momento decisivo della stagione, dentro e fuori dal parquet. Uniti, ancora una volta, per inseguire il sogno finale".

Il calendario delle semifinali

Gara 1: domenica 24/5 ore 19 (PalaSassi)

Gara 2: mercoledì 27/5 ore 20.30 (PalaDelMauro)

Ev. Gara 3: domenica 31/5 ore 19 (PalaSassi)