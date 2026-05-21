Rubata auto del sindaco irpino durante il concerto: Chi sa qualcosa mi contatti Durante il concerto di Anna Tatangelo il furto, Il sindaco di Forino sui social: aiutatemi

Serata di festa finita male per il sindaco di Forino (Avellino), Antonio Olivieri, vittima del furto della propria auto durante il concerto di Anna Tatangelo a Nocera Superiore.

E' successo martedì sera 18 maggio, tra le 22 e le 23:55, in via Pizzone, nei pressi del civico 20. A sparire è stata una Fiat Panda grigia targata GA684AT.

L’appello del sindaco sui social

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso primo cittadino attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha lanciato un appello ai cittadini nella speranza di ritrovare il veicolo.

“Tra le 22 e le 23:55 di martedì 18 maggio, durante il concerto di Anna Tatangelo, in via Pizzone a Nocera Superiore, all’altezza del civico 20, mi è stata rubata una Fiat Panda grigia targata GA684AT. In caso di avvistamenti, vi prego di contattarmi. Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi o dare una mano. Purtroppo, una serata piacevole si è conclusa con questo spiacevole episodio, che ci ha lasciati davvero amareggiati”, ha scritto Olivieri sui social.

Il furto sarebbe avvenuto mentre il sindaco stava assistendo al concerto della cantante, evento che ha richiamato numerose persone nell’Agro nocerino sarnese.