Avellino, assalto sventato alla gioielleria in centro: ladri in fuga L'arrivo tempestivo dei poliziotti ha messo in fuga in banditi

Assalto sventato nella notte ai danni di una gioielleria del pieno centro cittadino di Avellino, grazie all'intervento della polizia che ha messo in fuga i malviventi. Banditi in fuga e inagini in corso per risalire all'identità dei malviventi che hanno provato a mettere a segno il colpo grosso.

Fondamentale il servizio di sorveglianza e l'allerta scattata

I poliziotti della Questura di Avellino, allertati dal sistema di allarme e di videosorveglianza della nota gioielleria del centro cittadino, hanno raggiunto prontamente il luogo. Un arrivo rapidissimo e tempestivo che ha messo in fuga i banditi che si sono rapidamente allontanati. Sono in corso accertamenti della Squadra Mobile finalizzati a ricostruire la dinamica e all’individuazione dei responsabili. Si analizzano i filmati della videosorveglianza, pubblica e privata, per risalire all'identità dei banditi.