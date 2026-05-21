Avellino, assalto sventato alla gioielleria in centro: ladri in fuga

Assalto sventato nella notte ai danni di una gioielleria del pieno centro cittadino di Avellino, grazie all'intervento della polizia che ha messo in fuga i malviventi. Banditi in fuga e inagini in corso per risalire all'identità dei malviventi che hanno provato a mettere a segno il colpo grosso.
Fondamentale il servizio di sorveglianza e l'allerta scattata
I poliziotti della Questura di Avellino, allertati dal sistema di allarme e di videosorveglianza della nota gioielleria del centro cittadino, hanno raggiunto prontamente il luogo. Un arrivo rapidissimo e tempestivo che ha messo in fuga i banditi che si sono rapidamente allontanati. Sono in corso accertamenti della Squadra Mobile finalizzati a ricostruire la dinamica e all’individuazione dei responsabili. Si analizzano i filmati della videosorveglianza, pubblica e privata, per risalire all'identità dei banditi.