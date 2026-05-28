Dal Murale della Pace il rilancio di Borgo Ferrovia: siamo al centro del futuro Eventi e iniziative nel rione. Giordano: creare aggregazione per rinascere

A Borgo Ferrovia prende forma un percorso sempre più strutturato di inclusione, rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio, grazie a iniziative culturali e sociali che coinvolgono associazioni, cittadini e realtà del terzo settore.

Il Murale e il quartiere

Tra i progetti simbolo spicca il “Murale della Pace”, realizzato in collaborazione con la Casa sulla Roccia, che rappresenta non solo un’opera artistica di forte valore simbolico, ma anche un messaggio di vicinanza a una realtà sociale impegnata sul territorio. A sottolinearlo è Walter Giordano, presidente dell’associazione “Per Borgo Ferrovia”, che evidenzia come l’iniziativa fosse già programmata e inserita in un più ampio percorso di rilancio del quartiere.

Gli eventi

Il calendario delle attività promosso dall’associazione è fitto e in continua evoluzione. Nella prima settimana di luglio è previsto “Vino al Borgo”, evento che ha ormai assunto una rilevanza che va oltre i confini provinciali. Nel frattempo, non mancano appuntamenti culturali imminenti: domani al Teatro Santa Chiara andrà in scena “Occhi alla truffa”, mentre domenica è previsto un concerto nello stesso spazio.

Giordano: così rilanciamo Borgo Ferrovia

Secondo Giordano, il rilancio dei quartieri, in particolare di Borgo Ferrovia, rappresenta una leva strategica di sviluppo sociale ed economico. L’obiettivo è creare nuove opportunità, soprattutto per i giovani, ma anche per le fasce più adulte della popolazione, in un percorso di trasformazione profonda e ormai irreversibile.

Al centro del dibattito anche il futuro dell’area ferroviaria e delle infrastrutture cittadine, tema su cui l’associazione ha già avviato iniziative concrete come petizioni e raccolte firme, con l’intento di stimolare un confronto istituzionale sullo sviluppo urbano.

La solidarietà

Infine, spazio alle iniziative di prevenzione e solidarietà. Dopo il successo della giornata di prevenzione medica gratuita con il dottor Carlo Iannace, Giordano ha annunciato la volontà di riproporre eventi simili più volte nel corso dell’anno, rafforzando la presenza sociale e sanitaria sul territorio.

Soddisfazione anche da parte della responsabile della Casa sulla Roccia, Maria Rosaria Famiglietti, che ha sottolineato la collaborazione già consolidata con l’associazione “Per Borgo Ferrovia”, evidenziando la disponibilità e lo spirito di aggregazione del presidente Giordano. L’intenzione è quella di portare avanti numerosi nuovi progetti condivisi, all’insegna dell’inclusione e della crescita del quartiere.