Grasso e Cervinaro: "Costituiremo il gruppo consiliare del Pd ad Ariano" L'annuncio dei due consiglieri comunali in attesa della proclamazione degli eletti

?I consiglieri comunali Carmine Grasso e Laura Cervinaro in attesa della proclamazione degli eletti in programma domani mattina a palazzo di città, comunicano che costituiranno il gruppo consiliare del partito democratico non appena il nuovo consiglio comunale di Ariano Irpino sarà insediato.

?"Un annuncio - si legge in una nota - che arriva volutamente in anticipo, in un momento in cui la recente nomina del sindaco Ferrante ha già rivelato la vera natura di parte di quel civismo che si era presentato neutro in campagna elettorale. Dietro alcune liste che si erano ben guardate dal dichiarare la propria appartenenza politica, è emersa con forza la volontà, a lungo mascherata, di far capo alla Lega Nord. Un segnale inequivocabile su come certe candidature civiche fossero, nei fatti, di partito".

?Grasso e Cervinaro ritengono che il loro riferimento culturale e politico non possa che essere quello del centrosinistra progressista e riformista, profondamente legato ai bisogni della città e delle aree interne. Una coerenza di percorso che oggi si traduce in una dichiarazione di intenti precisa e senza ambiguità.

?Il gruppo consiliare Pd sarà anche il punto di raccordo locale di quel Campo Largo già sperimentato in Regione Campania: un modello di coalizione progressista che Grasso e Cervinaro intendono portare dentro il consiglio comunale di Ariano Irpino, traducendolo in proposte concrete per il territorio.

?Il Pd avrà dunque una presenza forte e riconoscibile nel futuro consiglio, pronta a fare opposizione su ciò che conta davvero: sanità, infrastrutture, servizi, lavoro, giovani e difesa delle aree interne.

"?In quest'ottica di lealtà e ricomposizione del centrosinistra, consideriamo la casa del partito democratico l'approdo naturale per chi condivide da sempre i nostri valori e la nostra appartenenza.

?Il voto amministrativo ha consegnato alla città un nuovo quadro politico, e noi lo rispetteremo con serietà istituzionale - dichiarano Grasso e Cervinaro - il nostro impegno sarà rigoroso, responsabile e costante, nell’interesse esclusivo di Ariano Irpino e della sua comunità.

?Questo annuncio vuole essere anche un punto di ripartenza, politica e organizzativa per un’area democratica e di centrosinistra che, anche in questa tornata elettorale, ha saputo esprimere energie fresche, competenze e una partecipazione civica su cui vale la pena costruire".