Giuseppe Pegna: "Ci sono luoghi che non sono solo edifici, grazie Alberto" Il raduno Ferrari nella Valle del Cervaro a Savignano-Greci scalo

"Ci sono luoghi che non sono solo edifici. Sono ricordi, sacrifici, sogni e pezzi di vita che continuano a parlare anche nel silenzio del tempo". E' quanto scrive Giuseppe Pegna, figlio del compianto imprenditore Nicola, persona mite e dalle grandi doti umane.

"Sabato e domenica 30 e 31 maggio si terrà un memorial dedicato a mio padre, scomparso 13 anni fa. Un evento che per me avrà un valore immenso, perché dopo tanti anni di stop si riaccenderanno finalmente le luci del suo mobilificio, un luogo che ha rappresentato lavoro, passione e famiglia.

Oggi quell’edificio vive una nuova vita come museo di auto d’epoca, proprio le auto che lui ha sempre amato profondamente. Ed è proprio lì che prenderà vita questo emozionante raduno Ferrari organizzato da Alberto Scaperrotta

Non sarà soltanto una celebrazione della passione per i motori, ma anche un momento importante per sensibilizzare tutti sulla guida sicura: No all’alcol e No alle droghe quando ci si mette alla guida, perché la vita va rispettata sempre.

Durante il Memorial andremo anche alla scoperta di due splendidi paesi, Savignano Irpino e Greci, condividendo emozioni, ricordi e valori importanti.

Per me sarà impossibile non emozionarmi nel vedere di nuovo quelle luci accese dopo tanti anni.

Sarà come far rivivere, anche solo per un momento, una parte di mio padre e della sua grande passione.

Grazie di cuore a chi parteciperà e a chi renderà possibile tutto questo".