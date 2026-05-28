Atripalda, l'ultimo saluto a Vincenzo Nigro: sabato la messa in suffragio

Sarà celebrata sabato 30 maggio alle ore 16 ad Atripalda, nella chiesa di Sant'Ippolisto, la messa in suffragio di Vincenzo Nigro, il 40enne atripaldese morto a Cuneo lo scorso 22 maggio. Dolore e cordoglio in Irpinia per la morte di Vincenzo particolarmente amato da tanti.
I funerali a Cervere
I funerali di Vincenzo si sono tenuti ieri nella chiesa Parrocchiale di Cervere. Le ceneri di Vincenzo saranno deposte nel cimitero di Atripalda, e sabato ci sarà la messa per consentire a tanti di poter dare al 40enne l'ultimo saluto. L'intera comunità si stringe intorno ai familiari.
La morte il cordoglio
La morte di Vincenzo ha scatenato una incredibile ondata di commozione e cordoglio in questi giornni. "Oggi è un giorno tragico per la nostra comunità - aveva detto il sindaco Paolo Spagnuolo-. Ogni famiglia piange il nostro Vincenzo morto troppo presto e siamo vicini ai suoi familiari, parenti e amici " .. "Voglio ricordarti così, amico mio, con il tuo sorriso e la tua battuta sempre pronta. Atripalda ha perso un ragazzo meraviglioso buon viaggio riposa in pace Vincenzo Nigro", aveva scritto Antonella. E poi Danilo ricordava commosso: "Atripalda piange un grande esempio di vita per tutti.