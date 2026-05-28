Atripalda, l'ultimo saluto a Vincenzo Nigro: sabato la messa in suffragio Sabato alle 14 la messa ad Atripalda nella chiesa di Sant'Ippolisto

Sarà celebrata sabato 30 maggio alle ore 16 ad Atripalda, nella chiesa di Sant'Ippolisto, la messa in suffragio di Vincenzo Nigro, il 40enne atripaldese morto a Cuneo lo scorso 22 maggio. Dolore e cordoglio in Irpinia per la morte di Vincenzo particolarmente amato da tanti.

I funerali a Cervere

I funerali di Vincenzo si sono tenuti ieri nella chiesa Parrocchiale di Cervere. Le ceneri di Vincenzo saranno deposte nel cimitero di Atripalda, e sabato ci sarà la messa per consentire a tanti di poter dare al 40enne l'ultimo saluto. L'intera comunità si stringe intorno ai familiari.

La morte il cordoglio

La morte di Vincenzo ha scatenato una incredibile ondata di commozione e cordoglio in questi giornni. "Oggi è un giorno tragico per la nostra comunità - aveva detto il sindaco Paolo Spagnuolo-. Ogni famiglia piange il nostro Vincenzo morto troppo presto e siamo vicini ai suoi familiari, parenti e amici " .. "Voglio ricordarti così, amico mio, con il tuo sorriso e la tua battuta sempre pronta. Atripalda ha perso un ragazzo meraviglioso buon viaggio riposa in pace Vincenzo Nigro", aveva scritto Antonella. E poi Danilo ricordava commosso: "Atripalda piange un grande esempio di vita per tutti.