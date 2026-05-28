La Lega si rafforza ad Ariano: nominata commissario cittadino Mimma Giuliani Luigi Barone: "Valorizziamo una figura che ha dimostrato capacità politica e grande consenso"

Il commissario provinciale della Lega, Luigi Barone, ha nominato la consigliera comunale di Ariano Irpino, Mimma Giuliani, nuovo commissario cittadino del partito.

"La nomina di Mimma Giuliani - dichiara Barone - nasce dalla volontà di rafforzare ulteriormente la presenza della Lega sul territorio di Ariano Irpino, valorizzando una figura che ha dimostrato, nel tempo, capacità politica, grande consenso e una forte attitudine al dialogo e al confronto con militanti, iscritti e cittadini.

A Mimma Giuliani affidiamo il compito di riorganizzare il partito in città e di strutturare gli organismi dirigenti territoriali, in una fase importante di radicamento e crescita della Lega in Irpinia. Siamo certi che saprà svolgere questo incarico con equilibrio, determinazione e spirito di servizio.

Rivolgiamo a lei gli auguri di buon lavoro anche in vista della prossima attività istituzionale e del necessario raccordo con i riferimenti della Lega in Consiglio regionale, in Parlamento e al Governo.

Per quanto riguarda il confronto politico e istituzionale con Mario Ferrante, l’interlocuzione sarà tenuta direttamente dal commissario provinciale Luigi Barone e dal commissario cittadino di Ariano Irpino, Mimma Giuliani, che costituira' il gruppo della Lega in consiglio comunale.

La Lega provinciale conferma così il proprio impegno nel consolidamento della presenza politica sui territori, puntando su amministratori capaci e radicati nelle comunità locali".