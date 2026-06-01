Bullismo, disagio giovanile e nuove alleanze educative: focus ad Avellino Dalla scuola al territorio: confronto al campus tam tam

Mercoledì 3 giugno, alle ore 10.30, il Campus Tam Tam di Rione Mazzini ad Avellino ospiterà la Fiera dei Talenti, appuntamento promosso nell'ambito del progetto Officina dei Talenti – Il 100 c'è, occasione di incontro tra scuole, istituzioni, operatori sociali e realtà del Terzo Settore impegnate nella costruzione di percorsi educativi per le giovani generazioni.

La mattinata sarà dedicata alla condivisione delle esperienze maturate nel corso delle attività realizzate sul territorio e nelle scuole, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione, del benessere degli studenti, della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e del contrasto alla povertà educativa.

Attraverso il racconto delle attività svolte e dei risultati emersi, l'incontro offrirà uno spazio di confronto sulle trasformazioni che attraversano il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza e sul ruolo che scuola, famiglie, istituzioni e comunità locali possono svolgere per accompagnare la crescita dei più giovani.

Interverranno Maria Rosaria Famoso, coordinatrice della Cadma "Antonella Russo" di Demetra e referente della Fiera dei Talenti; Franco Lo Priore, responsabile della Comunità Terapeutica "La Casa sulla Roccia", che presenterà gli esiti delle attività di osservazione educativa realizzate nelle scuole; Antonio Dello Iaco, esperto di bullismo e cyberbullismo, che approfondirà le sfide poste dall'uso sempre più precoce delle tecnologie digitali; e Giuseppe Iandolo, psicologo dello Sportello Psicoeducativo, che illustrerà le principali fragilità emerse nel lavoro di ascolto e accompagnamento degli studenti.

Più che un momento conclusivo, la Fiera dei Talenti vuole essere un'occasione per rafforzare il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti nei processi educativi e per consolidare una rete territoriale capace di intercettare bisogni, valorizzare risorse e costruire nuove opportunità di crescita e partecipazione.