Ritmica, Ariano sotto i riflettori nazionali: 3000 presenze e alberghi pieni 900 ginnaste da tutta Italia. Un flusso incessante, a beneficiarne le strutture ricettive

Ariano Irpino regina della ritmica: oltre 3.000 Presenze e alberghi pieni per il campionato nazionale Opes. Un trionfo oltre ogni più rosea aspettativa, capace di accendere i riflettori dello sport tricolore sull’intera provincia e di far registrare numeri da capogiro.

Il palazzetto dello sport di Cardito, nel piano di zona ad Ariano Irpino è tornato a essere il cuore pulsante della ginnastica ritmica italiana ospitando il campionato nazionale targato Opes Italia.

Un ritorno storico, atteso ben dieci anni, e fortemente voluto dall’Asd "Le Fate di Angela e Maria Teresa Giorgio", società organizzatrice che ha orchestrato una macchina logistica perfetta, capace di muovere un totale complessivo di ben 900 ginnaste provenienti da ogni angolo della penisola.

Il bilancio a questo punto della competizione descrive un successo clamoroso: sono infatti oltre 3.000 le persone passate per le tribune del palazzetto in questi giorni tra famiglie, addetti ai lavori e appassionati.

Un flusso incessante che ha fatto respirare a pieni polmoni l'economia locale, portando al tutto esaurito le strutture ricettive e gli alberghi della zona, a conferma di come il grande sport giovanile sia un volano turistico formidabile.

Il diario del campionato: cronaca di un successo giorno per giorno:

La manifestazione ha preso il via con una progressione entusiasmante, regalando emozioni diverse in ogni singola giornata di gara.

Il debutto (Primo Giorno): Lo start ufficiale ha visto scendere in pedana le prime 200 ginnaste delle categorie promozionali. Ad accoglierle è stato subito il pubblico delle grandi occasioni, con ben 500 spettatori che hanno riempito gli spalti sin dalle prime ore del mattino, regalando un tifo caloroso e impeccabile.

Il Boom delle "Open" e la visita istituzionale (Secondo e terzo Giorno): La kermesse ha poi dedicato una fitta due giorni interamente alle categorie Open.

Ben 400 atlete si sono alternate sul rettangolo di gara, alzando notevolmente il livello tecnico con coreografie spettacolari.

A dare ulteriore prestigio a questa fase è stata la visita ufficiale del neo sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante, giunto al palazzetto insieme alla nuova amministrazione comunale rappresentata dall’ex primo cittadino Domenico Gambacorta.

I vertici comunali hanno espresso profondo compiacimento per l'impeccabile organizzazione e per l'importante ricaduta sul territorio.

Il giro di boa (Quarto giorno): La quarta giornata ha segnato un netto cambio di passo agonistico. La pedana è stata riservata interamente ai settori della pre-agonistica e dell'agonismo del circuito. La tensione è salita e le ginnaste si sono sfidate sul filo dei decimi di punto con esecuzioni pulite e di grande intensità emotiva.

L'onda d'urto e il gran finale (quinto giorno): La quinta giornata ha aperto ufficialmente il gran finale della manifestazione con l'attesissimo sbarco in Irpinia delle atlete del settore agonistico della Fgi (Federazione Ginnastica d'Italia). Con il loro ingresso in pedana, il livello tecnico ha toccato il culmine assoluto. Le stelle della Federazione aprono così una striscia di tre giorni d'élite – che comprenderà anche il sesto e il settimo giorno – destinata a mostrare il meglio della ritmica nazionale.

La Vittoria delle "Fate"

Soddisfazione totale per Angela e Maria Teresa Giorgio, che vedono premiati i lunghi mesi di pianificazione. Aver riportato questo campionato ad Ariano Irpino dopo un decennio, gestendo i flussi, le esigenze e i sogni di 900 ginnaste senza la minima sbavatura, è la firma d'autore su una delle pagine più belle dello sport locale. I giochi per i titoli nazionali sono ancora aperti, ma la città ha già vinto la sua medaglia d'oro più bella.