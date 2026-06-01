Sorprende la fidanzata da un cestello nel giorno del compleanno: e ora sposami La bella storia d'amore di Moreno e Giuseppina dall'Irpinia

"Ho cantato sotto la tua finestra per ricordarti che da domani ogni mio risveglio sarà accanto a te!

Moreno Rinaldi sorprende la fidanzata, Giuseppina La Ragione, nel giorno del suo compleanno chiedendole la mano sul cestello di un autocarro tra i cori degli amici e dei parenti.

Colonna sonora di rito: "Per sempre sì", di Sal da Vinci e l'intramontabile "Rose rosse" di Massimo Ranieri. La promessa, spiazzata, è uscita sul balcone di casa tra gli applausi e le acclamazioni del pubblico.

La musica ha attirato la attenzione della piccola comunità di Castel del Lago. Tanti i giovani presenti all'originale richiesta di matrimonio sul cestello di un autocarro fittato per la speciale occasione. Fascio di rose rosse lacrime di rito e applausi.

Una scena insolita di questi tempi dove ci si sposa sempre meno.Una nota d'amore e poesia in un mondo in guerra non stona mai.

E per concludere al meglio la serata, una maxi grigliata per tutti in piazza offerta dallo sposo e spumante a volontà.