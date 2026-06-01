Avellino: da sabato 5 giugno ztl nel centro storico

A partire da sabato 6 giugno 2026, verrà attivata la zona a traffico limitato (Ztl) nel centro storico di Avellino, con orario dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, in attuazione dell'ordinanza dirigenziale n. 456 dello scorso 1° agosto 2025.
Al fine di consentire la massima conoscenza agli utenti della strada per la rima settimana i varchi saranno idoneamente presegnalati con transennamento e vigilati da personale della polizia municipale.
Restano esclusi dal divieto i veicoli già debitamente autorizzati nonché i veicoli al servizio dei titolari di permesso disabili, previa comunicazione del numero di targa al Comando di Polizia Municipale se non già inserito. Viene raccomandata agli automobilisti la massima attenzione.