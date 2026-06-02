Giunta pronta, Pizza: "Nessun tecnico e il vicesindaco del Movimento 5 Stelle" Il neo sindaco di Avellino accelera. Prende forma il nuovo esecutivo: sarà una giunta politica

“Sarà una giunta politica e il vicesindaco andrà al Movimento 5 Stelle”. Lo ha dichiarato il neo sindaco di Avellino, Nello Pizza, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Dopo la netta affermazione alle elezioni amministrative, il primo cittadino è ora impegnato nella definizione della squadra di governo che lo affiancherà alla guida della città.

Negli ultimi giorni il dibattito politico si è concentrato soprattutto sulla composizione dell’esecutivo e sulla distribuzione degli incarichi tra le forze della coalizione, nel rispetto degli equilibri e delle indicazioni dei partiti.

Pizza ha però chiarito che la giunta è sostanzialmente pronta e che, almeno in questa fase, non è previsto il ricorso a figure tecniche esterne. Definita anche la sua posizione sul ruolo di vicesindaco, destinato al Movimento 5 Stelle.

«La mia volontà l’ho condivisa anche con l’onorevole Gubitosa. Adesso dobbiamo soltanto avere la possibilità di cominciare», ha spiegato il sindaco. «Sarà una giunta equilibrata, che terrà conto di tutte le sensibilità presenti nella coalizione».

Intanto, il nuovo sindaco di Avellino sarà ospite oggi della rubrica Punto di Vista, in onda alle 14.30 e alle 20.15 sul canale 16 di Ottochannel. Nel corso dell’intervista con il direttore Pierluigi Melillo, Pizza ripercorrerà le emozioni della recente vittoria elettorale che lo ha portato alla guida del capoluogo irpino già al primo turno, superando gli sfidanti Laura Nargi e Gianluca Festa.