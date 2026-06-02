Avellino Basket, il saluto di Mazzalupi al club irpino L'assistant civitanovese non farà parte dello staff tecnico biancoverde nella prossima stagione

Nelle scorse ore, in conferenza stampa, con la conferma di coach Gennaro Di Carlo, l'Avellino Basket ha anche certificato la composizione dello staff tecnico con Salvatore Formato e Antonio Curcio che saranno gli assistant coach. Saluta Emanuele Mazzalupi e il civitanovese ha annunciato l'arrivederci al club irpino con un post sui social.

"Oggi fa male salutare"

"Questa stagione ad Avellino per me è stata fatta di chilometri, sacrifici, notti a pensare, gioie immense e qualche delusione che oggi pesa più del previsto. - ha spiegato - Ho dato tutto quello che avevo, come sempre. Senza risparmiarmi mai, mettendo il gruppo davanti a tutto. È la mia indole. Per questo oggi fa male salutare. Se dovessi scegliere una sola fotografia di questa stagione, sceglierei l'abbraccio dei ragazzi dopo la vittoria contro Cividale. Non per il risultato in sé, ma per quello che quel momento rappresentava: mesi di lavoro condiviso, fiducia costruita giorno dopo giorno e un legame umano che va oltre il campo".

"Dato tutto me stesso"

"Grazie a chi ha condiviso con me questo viaggio, ai ragazzi, allo staff, a chi ogni giorno ha lottato per un obiettivo comune. Non serve essere in tanti, basta essere sinceri. - ha aggiunto Mazzalupi - Oggi non è facile, ma so che arriverà presto il momento di ripartire. Lo farò come ho sempre fatto: rimboccandomi le maniche, con la stessa dedizione e la stessa determinazione, custodendo i ricordi più belli e le persone che hanno reso speciale questo cammino. E con una certezza che nessuno potrà togliermi: quella di aver dato tutto me stesso. Arrivederci Avellino".