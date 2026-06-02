"Continuiamo a credere nel valore della democrazia, partecipazione e rispetto" Antonio Santosuosso presidente del collegio dei geometri di Avellino sulla ricorrenza del 2 giugno

"Questa mattina ho avuto l’onore e il privilegio di partecipare, come ogni anno, alla festa della Repubblica nel nostro capoluogo, Avellino. Un'occasione speciale quest'anno, poiché ricorre l'80° anniversario di quella straordinaria conquista: la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne, un momento storico che ha cambiato per sempre il nostro Paese!"

Ad affermarlo è Antonio Santosuosso presidente del collegio dei geometri di Avellino

"È stato un momento di grande emozione e riflessione, durante il quale ho avuto il piacere di salutare il Prefetto, i Sindaci, la Provincia e di rappresentare la categoria dei geometri.

La nostra presenza è un pilastro fondamentale: un ponte tra cittadini e istituzioni, un punto di dialogo e collaborazione.

A 80 anni da quella prima grande festa, ci sentiamo ancora più consapevoli del ruolo che abbiamo nel costruire e rafforzare la nostra società. Insieme, continuiamo a credere nel valore della democrazia, della partecipazione e del rispetto reciproco".