Amos Ariano: "Un'emozione profonda, portare luce e affetto ai malati oncologici" Abbiamo camminato insieme, cuore a cuore

"È stato un onore e un'emozione profonda portare la nostra "Luce" e il nostro affetto ai malati oncologici a Pietrelcina. Abbiamo camminato insieme, cuore a cuore, sotto il motto "il cuore è la luce che illumina il cammino".

Lo scrive il gruppo Amos di Ariano Irpino, una realtà collaudata e particolarmente motivata.

"Grazie a tutti i nostri volontari che hanno reso speciale questa giornata di solidarietà e preghiera.

La nostra missione continua".

Amos Ariano, pochi giorni fa ha rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Ariano Irpino Mario Ferrante con questo messaggio.

Da anni la nostra associazione opera sul territorio con un unico grande obiettivo: tutelare la salute delle donne attraverso la prevenzione del tumore al seno, offrendo visite gratuite e supporto a tutta la comunità. È un lavoro fatto di cuore, volontariato e presenza costante.

?Confidiamo che la nuova amministrazione comunale saprà accogliere e valorizzare la nostra realtà, camminando al nostro fianco per sostenere e potenziare queste iniziative vitali per il territorio. Solo uniti e con il supporto delle istituzioni possiamo fare davvero la differenza.

?Al sindaco e a tutta la squadra di governo cittadino vanno i nostri migliori auspici per una guida proficua e attenta ai bisogni della comunità. ?Noi ci siamo, pronte a collaborare per il bene di Ariano".