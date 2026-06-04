La pornostar Valentina Nappi in piazza ad Avellino per abolire la tassa etica La star del porno internazionale in piazza della Libertà con i Radicali Italiani

Valentina Nappi, tra i volti italiani più conosciuti nel panorama pornografico internazionale, è stata ieri in piazza della Libertà ad Avellino per partecipare alla raccolta firme promossa dai Radicali Italiani contro la cosiddetta "tassa etica".

L'iniziativa punta ad abolire l'addizionale del 25% che lo Stato italiano applica ai redditi derivanti da attività legate alla produzione, distribuzione e rappresentazione di contenuti pornografici. Una misura introdotta con la Legge Finanziaria del 2005 e che, a distanza di vent'anni, continua a suscitare polemiche e divisioni.

Cos'è la tassa etica e perché è tornata al centro del dibattito

La norma nacque in un contesto profondamente diverso da quello attuale, quando il mondo digitale stava iniziando a trasformare il mercato dei contenuti online. Oggi, però, la questione è tornata d'attualità dopo un recente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, che ha specificato come l'addizionale debba essere applicata anche ai lavoratori che operano in regime forfettario.

Una precisazione di carattere tecnico che ha avuto conseguenze concrete per una platea più ampia di professionisti, riaccendendo il confronto sulla legittimità e sull'attualità di una tassa considerata da molti discriminatoria.

Valentina Nappi: "Le tasse non servono a punire"

Durante la raccolta firme ad Avellino, Valentina Nappi ha illustrato le ragioni della sua adesione alla campagna radicale, sottolineando come il tema riguardi principi più ampi rispetto al solo settore dell'intrattenimento per adulti.

Secondo Nappi, infatti, la logica alla base della tassa etica finisce per colpire non soltanto chi produce o interpreta contenuti pornografici, ma anche altre attività considerate "eticamente sensibili", come la pubblicazione di oroscopi o la distribuzione di determinati materiali.

"Le tasse non servono a punire. Servono a far sì che i soldi vengano distribuiti in modo equo all'interno della società", ha dichiarato l'attrice, evidenziando come il sistema fiscale dovrebbe mantenere una funzione redistributiva e non assumere un carattere sanzionatorio nei confronti di specifiche categorie professionali.

La raccolta firme dei Radicali Italiani

La presenza di Valentina Nappi in Irpinia si inserisce nella campagna nazionale promossa dai Radicali Italiani per chiedere l'abrogazione dell'addizionale. L'obiettivo è portare il tema all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, sostenendo la necessità di una revisione normativa che tenga conto dei cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro e dell'economia digitale negli ultimi vent'anni.

La mobilitazione punta a raccogliere adesioni in diverse città italiane, alimentando un dibattito che coinvolge questioni fiscali, libertà individuali e uguaglianza di trattamento tra contribuenti.

Tassa etica, il confronto resta aperto

A vent'anni dalla sua introduzione, la tassa etica continua a dividere politica e opinione pubblica. Da una parte c'è chi la considera uno strumento legittimo per tassare attività ritenute controverse; dall'altra chi la interpreta come una forma di penalizzazione fiscale basata su giudizi morali.

L'iniziativa promossa ad Avellino da Valentina Nappi e dai Radicali Italiani rappresenta l'ultimo capitolo di una discussione che, complice l'evoluzione del mercato digitale e le recenti interpretazioni fiscali, appare destinata a proseguire ancora a lungo.