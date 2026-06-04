Avellino, morto a 78 anni l’ex operaio Isochimica Antonio Petrozziello Petrozziello si era costituito parte lesa nel procedimento giudiziario

Si è spento a 78 anni Antonio Petrozziello, ex operaio dell’Isochimica e parte lesa nel procedimento giudiziario che ha coinvolto lo stabilimento di Avellino.

La notizia della sua morte ha destato cordoglio tra gli ex lavoratori e tra quanti, da anni, seguono la vicenda giudiziaria e sanitaria legata all’esposizione alle fibre di amianto nell’area di Pianodardine.

Petrozziello era considerato dagli ex colleghi una persona stimata e corretta, legata da rapporti di amicizia e solidarietà con molti degli operai che hanno condiviso la stessa esperienza lavorativa.

“Non permetteremo che il silenzio diventi la versione ufficiale dei fatti”, ribadiscono gli ex operai dell’Isochimica, che da anni chiedono il riconoscimento delle responsabilità e la tutela della memoria delle vittime.

Assistito dall’avvocato Brigida Cesta, Petrozziello si era costituito parte lesa nel procedimento giudiziario relativo all’Isochimica, nel quale rivendicava il riconoscimento dei diritti dei lavoratori esposti all’amianto.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. Tra questi quelli di Carlo Sessa, Domenico Carbone, Franco D’Argenio e Lorenzo Preziosi, che lo hanno ricordato come un uomo “di grande umanità e correttezza”.