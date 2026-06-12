"Ciao Ciretta la tua luce continuerà a brillare per mamma Schiavona"

Addio a Ciro Cascina protagonista e anima della Candelora

ciao ciretta la tua luce continuera a brillare per mamma schiavona

Il sindaco di Mercogliano ricorda la voce autentica della juta dei femminielli

Mercogliano.  

"Con la scomparsa di Ciro Cascina, la Candelora  perde un amico  che ne ha incarnato lo spirito più autentico.- così Massimo Saveriano, presidente della rete per la Candelora-. 

La passione di Ciretta

La sua passione, la sua dedizione e il suo amore per questa antica tradizione resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di condividere con lui questo cammino di fede e appartenenza.

I canti per mamma Schiavona

Oggi il suo passo si ferma, ma il suo ricordo continuerà a vivere nei canti, nelle emozioni e nei cuori di una comunità che non lo dimenticherà.

Ciao Ciretta la tua luce continuerà ad accompagnare il cammino verso Mamma Schiavona". Conclude Saveriano.

Il saluto del sindaco di Mercogliano

" Mercogliano oggi saluta Ciretta. Ciro Cascina era una presenza luminosa, una voce libera, un’anima capace di trasformare la vita in racconto, il corpo in memoria, il sorriso in resistenza. " Ricorda Vittorio d'Alessio.

Ciretta anima della Candelora 

Ciretta non è stata soltanto una figura amata e riconoscibile della nostra comunità: è stata parte viva di una tradizione antica e profondissima, quella del pellegrinaggio a Montevergine, della Candelora, della salita verso Mamma Schiavona, Madre che accoglie, consola e protegge. 

La fede e la tradizione

Ogni anno, in quel cammino fatto di fede, musica, colori, preghiera e identità, Ciretta portava con sé qualcosa di prezioso: la forza di chi non chiede permesso per esistere, la grazia di chi sa trasformare la fragilità in bellezza, la dignità di chi ha attraversato il giudizio del mondo restando fedele a sé stessa. 

La misericordia popolare

Montevergine è da sempre luogo di accoglienza e di misericordia popolare. Un Santuario dove tante storie trovano riparo, dove le differenze diventano preghiera, dove il dolore si scioglie nel canto e nella devozione. Ciretta apparteneva a questa storia. Ne era volto, memoria, testimonianza. 

Grazie Ciretta

A Ciretta diciamo grazie, per il suo coraggio, per la sua poesia, per aver ricordato a tutti noi che una comunità è davvero grande quando sa custodire ogni sua voce. Che Mamma Schiavona l’accolga sotto il suo manto.

E che il suo ricordo continui a salire, ogni anno, lungo la strada di Montevergine, insieme ai canti, ai tamburi e alla luce della Candelora.  Ciao Ciretta. La Città di Mercogliano non ti dimenticherà.

 

#vittoriodalessiosindaco

Ultime Notizie