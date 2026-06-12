"Ciao Ciretta la tua luce continuerà a brillare per mamma Schiavona" Addio a Ciro Cascina protagonista e anima della Candelora

"Con la scomparsa di Ciro Cascina, la Candelora perde un amico che ne ha incarnato lo spirito più autentico.- così Massimo Saveriano, presidente della rete per la Candelora-.

La passione di Ciretta

La sua passione, la sua dedizione e il suo amore per questa antica tradizione resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di condividere con lui questo cammino di fede e appartenenza.

I canti per mamma Schiavona

Oggi il suo passo si ferma, ma il suo ricordo continuerà a vivere nei canti, nelle emozioni e nei cuori di una comunità che non lo dimenticherà.

Ciao Ciretta la tua luce continuerà ad accompagnare il cammino verso Mamma Schiavona". Conclude Saveriano.

Il saluto del sindaco di Mercogliano

" Mercogliano oggi saluta Ciretta. Ciro Cascina era una presenza luminosa, una voce libera, un’anima capace di trasformare la vita in racconto, il corpo in memoria, il sorriso in resistenza. " Ricorda Vittorio d'Alessio.

Ciretta anima della Candelora

Ciretta non è stata soltanto una figura amata e riconoscibile della nostra comunità: è stata parte viva di una tradizione antica e profondissima, quella del pellegrinaggio a Montevergine, della Candelora, della salita verso Mamma Schiavona, Madre che accoglie, consola e protegge.

La fede e la tradizione

Ogni anno, in quel cammino fatto di fede, musica, colori, preghiera e identità, Ciretta portava con sé qualcosa di prezioso: la forza di chi non chiede permesso per esistere, la grazia di chi sa trasformare la fragilità in bellezza, la dignità di chi ha attraversato il giudizio del mondo restando fedele a sé stessa.

La misericordia popolare

Montevergine è da sempre luogo di accoglienza e di misericordia popolare. Un Santuario dove tante storie trovano riparo, dove le differenze diventano preghiera, dove il dolore si scioglie nel canto e nella devozione. Ciretta apparteneva a questa storia. Ne era volto, memoria, testimonianza.

Grazie Ciretta

A Ciretta diciamo grazie, per il suo coraggio, per la sua poesia, per aver ricordato a tutti noi che una comunità è davvero grande quando sa custodire ogni sua voce. Che Mamma Schiavona l’accolga sotto il suo manto.

E che il suo ricordo continui a salire, ogni anno, lungo la strada di Montevergine, insieme ai canti, ai tamburi e alla luce della Candelora. Ciao Ciretta. La Città di Mercogliano non ti dimenticherà.

#vittoriodalessiosindaco