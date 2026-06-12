Piantedosi apre il Parco Giochi della Legalità a Montefredane Opera intitolata a Paolo Borsellino e realizzata con il fondo del Viminale

In Irpinia, a Montefredane, è stato inaugurato il Parco Giochi della Legalità, intitolato a Paolo Borsellino, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. L’opera è stata realizzata con il fondo del Viminale per la promozione della legalità e del sostegno agli amministratori locali che hanno subito di intimidatori e tra questi c’è il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che è stato vittima di un episodio di intimidazione camorristica.

"Trasmissione di valori positivi"

"Una destinazione che ha un grande valore simbolico. - ha spiegato il ministro Piantedosi - È intitolato a Paolo Borsellino. È noto a tutti che, oltre alla sua attività di magistrato e di tutore della legalità, aveva una grande proiezione anche ai giovani e, quindi, alla trasmissione di valori positivi. Intitolare a lui questo parco è una cosa molto bella. Noi dobbiamo stare vicini, come è stato con il Ministero dell'Interno, agli amministratori locali. Oltre alla rappresentanza della cittadinanza sono la frontiera dello Stato sul territorio nazionale e oggi siamo qui anche per questo".

"Dare alle comunità un futuro nuovo e diverso"

"È importante riscoprire la voglia e la partecipazione dell'impegno civile, della passione, ma anche e soprattutto di dare alle comunità un futuro nuovo e diverso. Il calo demografico si combatte solo se stimoliamo la presenza delle giovani coppie nei piccoli Comuni e con le nuove tecnologie facendo leva sull'Alta Velocità della rete e potendo, in qualche modo, con lo smart working, trattenere qui i ragazzi e non andare lontano": così il sindaco Aquino.