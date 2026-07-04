L'arte e la solidarietà: a Petruro Irpino la mostra fotografica di Falocco Un fotografo e autore contemporaneo radicato nel panorama culturale di Benevento e del Sannio

L'arte incontra la solidarietà: a Petruro Irpino la mostra fotografica "Il mondo attraverso i miei occhi" di Nicola Falocco, un fotografo e autore contemporaneo radicato nel panorama culturale di Benevento e del Sannio.

Un grande evento a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon E.T.S. per la ricerca scientifica dell’A.O.R.N., organizzato dalla Pro Loco Lapis e dall’Associazione Piccolo Grande Amore.

PETRURO IRPINO (AV), 5 Luglio 2026 – Coniugare la forza espressiva della fotografia con l'impegno sociale. Nasce con questo nobile obiettivo la mostra fotografica “Il mondo attraverso i miei occhi”, che sarà ospitata domenica 5 luglio 2026 nella splendida cornice di Piazza Grande a Petruro Irpino.

L'iniziativa si inserisce all'interno di un importante evento di solidarietà organizzato in sinergia dalla Pro Loco Lapis di Petruro Irpino e dall’Associazione Piccolo Grande Amore di Santa Maria la Carità (NA). L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon E.T.S. per sostenere attivamente i progetti di ricerca scientifica dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, un contributo concreto per supportare l'eccellenza medica e il futuro dei piccoli pazienti.

Il percorso espositivo offre al pubblico la possibilità di immergersi in una visione personale e intima della realtà, raccontata attraverso scatti capaci di catturare emozioni, dettagli e storie uniche.

"Sono felice di poter contribuire a questa importante causa" ha dichiarato Nicola Falocco “Credo fortemente che la fotografia e l'arte non debbano solo decorare le pareti, ma debbano farsi veicolo di messaggi positivi e diventare uno strumento concreto per generare un cambiamento reale”.

L'inaugurazione ufficiale si terrà il giorno domenica 5 luglio 2026 alle ore 18.30 in Piazza Grande, alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti della Pro Loco Lapis, dell'Associazione Piccolo Grande Amore e della Fondazione beneficiaria.

La cittadinanza e i media sono invitati a partecipare a questo momento di condivisione, cultura e generosità.