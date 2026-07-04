Ariano: cinque giorni di calcio e formazione con il Genoa Academy Camp Un evento di assoluto prestigio per il tricolle

Cinque giorni di grande calcio, formazione e opportunità con il Genoa Academy Camp ad Ariano Irpino. Da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, il Campo Sportivo "Silvio Renzulli" ospiterà uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla crescita dei giovani calciatori, grazie all'organizzazione dell’Academy Real Ariano, realtà ormai consolidata nel panorama della formazione calcistica territoriale.

Un evento di assoluto prestigio che è stato reso possibile grazie all'impegno e alla visione dei co-presidenti della Academy Real Ariano, Diego Puorro e Luca Grasso, che hanno fortemente voluto portare ad Ariano Irpino una manifestazione ufficiale targata Genoa.

Il loro lavoro, unito alla sinergia con il club rossoblù, rappresenta un importante riconoscimento per il percorso di crescita della società e per l'intero movimento calcistico locale. L'iniziativa rappresenta un momento di sport, formazione e valorizzazione del talento, offrendo ai giovani partecipanti l'opportunità di vivere un'esperienza altamente qualificante a stretto contatto con i tecnici di uno dei club più antichi e prestigiosi del calcio italiano.

A guidare le attività sul campo saranno due tecnici ufficiali del Genoa CFC: Alessio Cardinale, allenatore del settore giovanile rossoblù, e Gianluca Angelucci preparatore dei portieri sempre del settore giovanile rossoblù, professionisti che metteranno a disposizione dei ragazzi competenze, metodologia e filosofia di lavoro sviluppate all'interno del settore giovanile genoano.

La presenza di Alessio Cardinale assume un significato ancora più speciale per la città di Ariano Irpino. Tecnico cresciuto professionalmente all'interno del settore giovanile del Genoa, con il quale collabora da diversi anni, Cardinale vanta origini arianesi e rappresenta un esempio di come passione, competenza e dedizione possano condurre ai massimi livelli del calcio giovanile italiano.

Il suo ritorno nella città delle proprie radici costituisce un motivo di orgoglio per tutta la comunità e offrirà ai giovani partecipanti un'importante testimonianza di crescita sportiva e professionale. A coordinare il camp sarà Cosimo Savoia, responsabile nazionale dei Genoa Academy Camp, figura di riferimento per tutte le attività organizzate dal club sul territorio italiano, garanzia di qualità tecnica e organizzativa. Ad impreziosire ulteriormente l'evento sarà anche la presenza, nel corso delle giornate, di Marcello Savino, scout del Genoa, che seguirà con particolare attenzione i giovani partecipanti alla ricerca dei profili più interessanti.

Per i ragazzi che si distingueranno durante il camp potrebbe infatti aprirsi la possibilità di partecipare al Genoa Day, giornata di valutazione tecnica che si svolgerà direttamente presso la sede del club rossoblù, rappresentando una concreta opportunità per entrare nel radar del settore giovanile genoano.

L'organizzazione logistica sarà curata nei minimi dettagli, con il supporto del Catering Incontro, che garantirà ai partecipanti un servizio di ristorazione di qualità durante tutta la durata della manifestazione. Il Genoa Academy Camp non rappresenta soltanto un appuntamento sportivo, ma costituisce anche una significativa vetrina per l'intero territorio di Ariano Irpino. Ospitare un evento ufficiale legato a una società storica come il Genoa significa confermare la capacità della città di accogliere manifestazioni di livello nazionale, valorizzando le proprie strutture sportive e il lavoro quotidiano svolto dalle associazioni locali nella formazione dei giovani.

La collaborazione tra il Genoa e la Academy Real Ariano testimonia come investire nello sport significhi investire nel futuro delle nuove generazioni, creando occasioni di crescita umana, tecnica ed educativa. Per tanti bambini e ragazzi sarà un'esperienza che va ben oltre il semplice allenamento: sarà un'opportunità per confrontarsi con metodologie professionistiche, apprendere i valori del sacrificio, del rispetto e del lavoro di squadra e coltivare il sogno di poter un giorno vestire la maglia di un club professionistico.

Per cinque giorni Ariano Irpino diventerà così un punto di riferimento per il calcio giovanile del Sud Italia, accogliendo famiglie, atleti e tecnici in un clima di entusiasmo, passione e condivisione.

È un riconoscimento importante per una città che continua a distinguersi anche attraverso lo sport e per una società, la Academy Real Ariano, che grazie al lavoro dei suoi dirigenti, dei tecnici e dei collaboratori sta costruendo un progetto sempre più ambizioso e orientato alla crescita dei giovani.

L'appuntamento è quindi fissato da lunedì 6 a venerdì 10 luglio presso il Campo Sportivo "Silvio Renzulli", dove il futuro del calcio giovanile incontrerà la tradizione e l'eccellenza del Genoa, regalando ad Ariano Irpino una settimana di sport, emozioni e grandi opportunità, destinata a lasciare un segno nel panorama calcistico del territorio.