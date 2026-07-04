"Corri alla Finanza per un'informazione", la truffa per svaligiare la casa Numerose le segnalazioni di alcuni cittadini arrivati al centralino della Finanza

Negli ultimi giorni sono stati segnalati alla Sala Operativa del Comando Provinciale di Avellino diversi tentativi di truffa da parte di malviventi che telefonano a cittadini della provincia irpina, spacciandosi per appartenenti alla Guardia di Finanza. I truffatori, qualificandosi come finti “Marescialli” o “Ispettori”, utilizzano un falso pretesto, invitando la vittima, in genere persone anziane o sole, a uscire di casa urgentemente per recarsi in caserma per non meglio specificati accertamenti.

Lo scopo della telefonata, effettuata con la tecnica dolosa c.d. spoofing telefonico - che permette di falsificare l'ID del chiamante, mostrando sul display del telefono del destinatario il numero di telefono 082532210, intestato alla Guardia di Finanza di Avellino, è far allontanare le vittime per lasciare l'appartamento vuoto, consentendo così ai complici di entrare e mettere a segno furti in abitazione. La Guardia di Finanza non convoca mai i cittadini al telefono con queste modalità d'urgenza. In caso di reali controlli o necessità, i militari si presentano di persona in divisa ed esibendo il proprio tesserino di riconoscimento, oppure notificano atti ufficiali scritti.

Consigli utili per la sicurezza:

non abbandonare la casa: se si riceve una chiamata in cui si chiede di andare subito in caserma, non muoversi;

non fornire dati personali: non dare informazioni su orari, impegni o su quante persone ci sono in casa;

verificare sempre: riattaccare il telefono, attendere qualche secondo per essere sicuri che la linea sia libera, e chiamare il 117 (Numero di Pubblica Utilità della Guardia di Finanza), per verificare la veridicità della chiamata;

segnalare subito: avvisare i vicini di casa e i parenti anziani, che sono le vittime più colpite da questo tipo di reato. L'invito rivolto alla popolazione è di contattare, sempre e tempestivamente, il numero del servizio di pubblica utilità “117”, mediante il quale è possibile dialogare direttamente con la Guardia di Finanza – tutti i giorni, 24 ore su 24 – per richiedere informazioni e interventi in tutti i settori operativi del Corpo. La collaborazione di tutti è fondamentale per fermare questi episodi e proteggere la nostra comunità.