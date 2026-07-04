Forum Giovani Mercogliano: "Dieci mesi di stallo, ora si intervenga" L'appello è rivolto all'Amministrazione comunale

Il Forum dei Giovani di Mercogliano è fermo dalla scadenza del mandato, avvenuta nel settembre 2025. "Da allora l'Amministrazione comunale non ha ancora provveduto alla pubblicazione del bando necessario per il rinnovo dell'organismo, determinando una situazione di stallo che priva i giovani di uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita pubblica"

Per Pasquale Maietta, la responsabilità di questa situazione ricade sull'Amministrazione e, in particolare, su chi ha la delega alle Politiche Giovanili, che avrebbe dovuto garantire tempi certi e un percorso trasparente per il rinnovo del Forum.

"In questi mesi abbiamo ascoltato annunci e rassicurazioni, ma ai fatti non è seguito alcun provvedimento concreto. Un organismo così importante non può restare fermo per così tanto tempo. Le istituzioni hanno il dovere di assicurare continuità agli strumenti di partecipazione giovanile."

Anche Ilaria Dello Russo evidenzia come il mancato rinnovo rappresenti un'occasione persa per l'intera comunità.

"Da settembre il bando non viene pubblicato, lasciando un'intera generazione in una pausa forzata che sottrae voce, spazio e opportunità. Dietro quel bando ci sono ragazze e ragazzi pronti a mettersi in gioco, con idee, progetti ed entusiasmo. Ogni giorno di ritardo significa rinviare opportunità di crescita non solo per i giovani, ma per tutto il nostro paese."

Sulla stessa linea interviene Mario Ruggiero, che richiama il valore istituzionale del Forum.

"Privare i giovani del Forum significa privarli di uno dei pochi strumenti di rappresentanza e partecipazione. I ragazzi hanno bisogno di occasioni concrete per contribuire alla vita della comunità, non di promesse. Il rinnovo del Forum rappresenterebbe un segnale importante di attenzione verso le nuove generazioni e verso il futuro di Mercogliano."

I firmatari sottolineano inoltre che, a loro giudizio, anche la presidenza uscente del Forum non è riuscita a imprimere un'azione sufficientemente incisiva.

"Pur riconoscendo alcune collaborazioni avviate nel corso del mandato, riteniamo che non siano stati raggiunti risultati tali da valorizzare pienamente il ruolo del Forum. Un incarico istituzionale si misura soprattutto attraverso i risultati ottenuti e la capacità di coinvolgere realmente i giovani."

L'appello finale è rivolto all'Amministrazione comunale affinché proceda senza ulteriori rinvii alla pubblicazione del bando e all'avvio delle elezioni per il nuovo Forum dei Giovani, restituendo ai ragazzi di Mercogliano uno spazio fondamentale di partecipazione democratica e di crescita civica.