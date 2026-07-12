Avellino, rebus via Matteotti: "L'impianto semaforico non si può fare" Iacovacci: "Stiamo valutando di chiudere la strada e il tratto che porta alla sua parallela"

Ad Avellino da alcune ore è in vigore l'ordinanza del sindaco Nello Pizza con la stretta dell'amministrazione comunale su movida, decoro e sicurezza nel centro. Si valuta anche un intervento sulla viabilità, in particolar modo su via Matteotti in cui spesso è mancato l'equilibrio tra le esigenze dei residenti, dei pedoni e degli automobilisti.

Niente impianto semaforico, estensione della ZTL

"Con la Polizia Municipale abbiamo verificato e purtroppo l'impianto semaforico non si può fare. Ha delle prescrizioni come la visibilità, ma anche l'altezza. - ha spiegato l'assessore all’Annona, alle attività produttive e allo sviluppo commerciale e artigianale, Ettore Iacovacci - Ovvieremo con un'altra modalità che è stata già sperimentata. Stiamo valutando di chiudere via Matteotti e il tratto che da via Mancini porta alla parallella di via Matteotti (già pedonale, ndr). Così nessuno può transitare nell'area circostante a quella che è già zona pedonale"