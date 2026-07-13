Baiano al centro del mondo: il magnate Alhaji Abu Sesay si sposa in Irpinia

Sarà una giornata storica quella di domani, martedì 14 luglio, per il comune di Baiano, pronto a trasformarsi nel fulcro della diplomazia internazionale e dell'alta imprenditoria globale. Il sindaco Enrico Montanaro alle ore 11:00 celebrerà infatti le nozze di Alhaji Abu Sesay, celebre magnate, investitore e filantropo originario della Sierra Leone.
L’evento richiamerà in provincia di Avellino alte cariche istituzionali e diplomatiche. Tra le autorità attese, è annunciata la partecipazione del Console Generale della Sierra Leone in Italia, il dott. Luigi Manganiello, figura di rilievo nel panorama diplomatico e commerciale italiano, nonché Presidente Nazionale di Confimpresaitalia, che insieme alla moglie Patrizia Telaro saranno i testimoni.
La scelta di Baiano come cornice per questo unione tra continenti non rappresenta solo un omaggio alla bellezza del territorio irpino, ma si profila già come un’importante vetrina di attrattività culturale e di proiezione internazionale per l'intera provincia di Avellino.
Alhaji Abu Sesay è un nome che nel panorama economico globale evoca visione, integrità e determinazione. Nato e cresciuto in Africa occidentale, Sesay ha costruito un percorso straordinario partendo da umili origini, plasmato dalla fede, dalla famiglia e da una profonda convinzione nell'importanza dell'istruzione. Valori come disciplina e perseveranza ne hanno poi definito l'approccio agli affari.
Oggi, il suo network di imprese unisce i continenti, ma a caratterizzare il suo successo è una filosofia che mette l'etica e l'umanità al centro del profitto: "Il mio lavoro è guidato da un principio semplice: costruire con integrità, guidare con umiltà e investire nelle persone prima del profitto. Ogni impresa, ogni relazione, ogni decisione deve servire a uno scopo più grande del momento in cui si manifesta."