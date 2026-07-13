Baiano al centro del mondo: il magnate Alhaji Abu Sesay si sposa in Irpinia Baiano accoglie un matrimonio dal respiro internazionale

Sarà una giornata storica quella di domani, martedì 14 luglio, per il comune di Baiano, pronto a trasformarsi nel fulcro della diplomazia internazionale e dell'alta imprenditoria globale. Il sindaco Enrico Montanaro alle ore 11:00 celebrerà infatti le nozze di Alhaji Abu Sesay, celebre magnate, investitore e filantropo originario della Sierra Leone.

L’evento richiamerà in provincia di Avellino alte cariche istituzionali e diplomatiche. Tra le autorità attese, è annunciata la partecipazione del Console Generale della Sierra Leone in Italia, il dott. Luigi Manganiello, figura di rilievo nel panorama diplomatico e commerciale italiano, nonché Presidente Nazionale di Confimpresaitalia, che insieme alla moglie Patrizia Telaro saranno i testimoni.

La scelta di Baiano come cornice per questo unione tra continenti non rappresenta solo un omaggio alla bellezza del territorio irpino, ma si profila già come un’importante vetrina di attrattività culturale e di proiezione internazionale per l'intera provincia di Avellino.

Alhaji Abu Sesay è un nome che nel panorama economico globale evoca visione, integrità e determinazione. Nato e cresciuto in Africa occidentale, Sesay ha costruito un percorso straordinario partendo da umili origini, plasmato dalla fede, dalla famiglia e da una profonda convinzione nell'importanza dell'istruzione. Valori come disciplina e perseveranza ne hanno poi definito l'approccio agli affari.

Oggi, il suo network di imprese unisce i continenti, ma a caratterizzare il suo successo è una filosofia che mette l'etica e l'umanità al centro del profitto: "Il mio lavoro è guidato da un principio semplice: costruire con integrità, guidare con umiltà e investire nelle persone prima del profitto. Ogni impresa, ogni relazione, ogni decisione deve servire a uno scopo più grande del momento in cui si manifesta."