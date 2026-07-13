Avellino Basket, ecco Campogrande: "L'entusiasmo di un progetto chiaro" L'ala capitolina torna in Irpinia dopo l'avventura con la Scandone nel 2018/2019

È ufficiale l'accordo tra l'Halley Campania Avellino Basket e Luca Campogrande. L'ala capitolina torna in Irpinia dopo l'avventura con la Scandone Avellino in Serie A nella stagione 2018/2019. "È una scelta presa dopo aver parlato con l'allenatore e il general manager, ho avvertito subito l'entusiasmo di un progetto chiaro. - ha spiegato Campogrande - Conosco bene l'ambiente avellinese e la passione dei tifosi, in tanti mi hanno seguito nel corso degli anni e mi hanno espresso grande gioia al momento della firma. Avellino è una piazza che vive di basket ed è un vero piacere poter vestire la maglia dell'Halley Campania Avellino Basket. Voglio portare aggressività difensiva alla squadra, mentre in attacco sfrutterò il mio tiro da fuori e le altre soluzioni che mi verranno prospettate dall'allenatore. Arrivo con grande entusiasmo in una società che vuole essere protagonista di questo campionato. Chiaramente bisognerà restare umili, lavorando giorno dopo giorno per raggiungere gli obiettivi che tutti ci siamo posti".

"Conosce l'ambiente"

"Parliamo di un giocatore che è già stato ad Avellino e che quindi conosce molto bene l'ambiente. - ha aggiunto il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo - Volevamo un tiratore che uscisse dalla panchina, per cambiare ritmo alle partite. Lui è uno specialista e siamo fiduciosi ci possa aiutare ad aprire il campo in maniera importante".

"Equilibrio e tiro affidabile"

"Avevamo bisogno di un giocatore con determinate caratteristiche, capace di offrire equilibrio alla squadra e con un tiro affidabile dalla lunga distanza. Le nostre attenzioni sono ricadute su Luca, ragazzo che ha una lunga esperienza tra Serie A e Serie A2 e siamo conviti si tratti del giocatore giusto".

La scheda

"Nato a Roma il 30 aprile del 1996, 198 centimetri per 90 chilogrammi, Campogrande è ormai un giocatore esperto del campionato di Serie A2, che in passato ha avuto modo di frequentare anche il palconoscenico della Legabasket Serie A. Con entusiasmo Luca ha deciso di accettare la proposta di Avellino, dopo aver trascorso l'ultima stagione tra l'Estra Pistoia e UEB Cividale, squadra con cui ha partecipato ai play-off. Stagione conclusa con 5.6 punti di media, 2.6 rimbalzi. Specialista del tiro da tre punti è pronto a dare il suo contributo in maglia biancoverde.

Cresciuto nel settore giovanile della Sam Basket Roma, Campogrande ha poi avuto modo di formarsi come giocatore alla Fortitudo Bologna, società con la quale ha debuttato in Serie A2 nella stagione 2015/16. Si mette poi in evidenza a Montegranaro, con i marchigiani segna 9.3 punti di media con quasi il 40% da tre punti. Numeri che gli valgono la chiamata della Scandone Avellino, società con cui esordirà in Serie A nel 2018/19. In LBA vestirà le maglie dell'Happy Casa Brindisi, Virtus Roma con cui segna 11.0 punti di media, il 51.0% da due e il 43.0% da tre. Quindi Reyer Venezia e Pallacanestro Trieste. Proprio a Trieste sarà tra i protagonisti della promozione in A nella stagione 2023/2024".