Serata evento alla Dogana, Don Pasquale Iannuzzo: "Continuiamo così" "Il bisogno di una comunità che creda nel proprio futuro e abbia il coraggio di costruirlo insieme"

"Quando una comunità smette di aspettare che siano gli altri a fare il primo passo, accadono cose belle": così si apre il messaggio via social di Don Pasquale Iannuzzo per l'evento ideato e organizzato da Rita Guerra in compagnia del vicario del Vescovo nel piazzale davanti alla Dogana di Avellino con l'impegno del Comitato "Salviamo la Dogana", di Franco Festa, Franca Carbone e Giuseppe Iannaccone, con l'iniziativa sostenuta dall'assessore alla Cultura, Luca Cipriano. "La serata di ieri ne è stata la dimostrazione. Il Centro Storico di Avellino si è riempito di persone, di sorrisi, di musica, di arte e di speranza. Una partecipazione straordinaria che ci dice quanto sia forte il desiderio di ritrovarsi e di vivere il cuore della nostra città": ha affermato il vicario del vescovo di Avellino, che ha sottolineato la soddisfazione per quanto avvenuto nella serata di venerdì dopo l'appello lanciato nei giorni scorsi.

"Il Centro Storico ha bisogno di una comunità"

"Il mio grazie va a tutti: agli artisti, ai musicisti, agli attori, ai tecnici, ai volontari, agli organizzatori, ai residenti, agli esercenti e a quanti hanno offerto gratuitamente il proprio tempo, il proprio talento e la propria passione. Un grazie anche all'Amministrazione Comunale e, in modo particolare, all'Assessore alla Cultura Luca Cipriano, che ha condiviso con noi l'intera serata, sostenendo con convinzione questa iniziativa. - ha aggiunto - Ieri sera abbiamo capito una cosa semplice ma decisiva: la rinascita è possibile quando si guarda tutti nella stessa direzione. Quando ciascuno mette a disposizione ciò che è e ciò che sa fare, il bene comune diventa una realtà. Continuiamo così. Il Centro Storico non ha bisogno soltanto di eventi, ma di una comunità che creda nel proprio futuro e abbia il coraggio di costruirlo insieme".