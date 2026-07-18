Avellino, tentato omicidio architetto: attesa per gli interrogatori di garanzia I due potrebbero comparire davanti al gip che ha firmato l'ordinanza già martedì

di Paola Iandolo

Aggressione nel parcheggio coperto del DO.DE.CA di via Baccanico: ad inizio settimana prossima dovrebbero essere fissati gli interrogatori di garanzia per i due arrestati accusati di tentato omicidio dell'architetto Nello Malinconico. A. N. finito in carcere e A. Q. sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico potrebbero essere ascoltati già martedì. Non è escluso che i due - difesi dagli avvocati Antonio Iannaccone e Fabio Tulimiero - facciano scena muta davanti all'autorità giudiziaria.

Le misure cautelari

A notificare le ordinanze di misura cautelare gli uomini della Squadra Mobile della questura di Avellino dopo un'attenta attività investigativa. Ricordiamo che resta indagata a piede libero una donna coinvolta nella vicenda e più volte ascoltata dagli inquirenti. I tre rispondono di concorso in tentato omicidio del professionista, 41enne di Monteforte Irpino, Nello Malinconico. La grave aggressione è avvenuta il 2 aprile scorso – il giovedì Santo – nel parcheggio coperto dell’attività di via Baccanico.

Le indagini

Gli inquirenti – che in questi mesi hanno effettuato delle minuziose indagini – avevano notificato alla donna e ad uno dei due uomini indagati, un avviso per eseguire degli accertamenti irripetibili sui loro cellulari. Non è escluso che da queste attività investigative siano emersi ulteriori elementi a carico degli indagati raggiunti dalle misure cautelari. Ora gli inquirenti sono concentrati per comprendere i motivi che si celano dientro tanta violenza.