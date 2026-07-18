Faticanti: "Volevo solo l'Avellino, anno molto importante per me"

Prime parole da calciatore dell'Avellino per Giacomo Faticanti. Il centrocampista si è espresso così nel ritiro di Rivisondoli. "La prima occasione di venire ad Avellino si stava creando a gennaio, ma ho preferito finire la stagione con la Juventus Next Gen. - ha spiegato Faticanti - Allo stesso tempo speravo che la trattativa potesse riattivarsi nella sessione estiva. I contatti con il direttore (Aiello, ndr) sono proseguiti e Avellino è sempre stata la prima scelta. Abbiamo definito alcuni dettagli, ma volevo solo l'Avellino".
"Serie C formativa, ma la B è un'altra cosa"
"Mi reputo un centrocampista moderno, play, mezzala, gioco davanti alla difesa, ma principalmente mi metto a disposizione dell'allenatore. Mister Nesta vuole centralità e la cosa mi affascina molto. - ha aggiunto il centrocampista - Il gioco passa per il centrocampo con l'obiettivo di regalare palle pulite sulla trequarti e per l'attacco. Baldini? Devo ringraziarlo. È come lo vedete, una persona vera ed è un grandissimo allenatore con idee moderne. Ho solo assaporato la Serie B, questo è un anno importante per la mia carriera. Sono reduce da due anni di Serie C, che sono formativi, ma la B è un'altra cosa e sono pronto per questa nuova avventura".
"Palmiero? Fortissimo, posso solo imparare"
"Mister Nesta è molto preparato, forte, ha idee decise, ce le sta presentando giorno dopo giorno e riusciremo a trovare la quadra. Sono entrato in un gruppo sano, di lavoratori e questi aspetti facilitano l'inserimento dei nuovi nel gruppo. Puntiamo a fare un bel campionato, promettiamo di lavorare al cento per cento in tutte le partite. Palmiero? Ci siamo affrontati nel match con la Juventus Next Gen. È un giocatore fortissimo, posso solo imparare. Ha leadership e qualità importanti. Numero? Il 16 e vedremo cosa uscirà fuori. Dovessi scegliere è il 16. De Rossi è sempre stato un po' il punto di riferimento".