Faticanti: "Volevo solo l'Avellino, anno molto importante per me" Le prime parole da calciatore biancoverde per il centrocampista nel ritiro di Rivisondoli

Prime parole da calciatore dell'Avellino per Giacomo Faticanti. Il centrocampista si è espresso così nel ritiro di Rivisondoli. "La prima occasione di venire ad Avellino si stava creando a gennaio, ma ho preferito finire la stagione con la Juventus Next Gen. - ha spiegato Faticanti - Allo stesso tempo speravo che la trattativa potesse riattivarsi nella sessione estiva. I contatti con il direttore (Aiello, ndr) sono proseguiti e Avellino è sempre stata la prima scelta. Abbiamo definito alcuni dettagli, ma volevo solo l'Avellino".

"Serie C formativa, ma la B è un'altra cosa"

"Mi reputo un centrocampista moderno, play, mezzala, gioco davanti alla difesa, ma principalmente mi metto a disposizione dell'allenatore. Mister Nesta vuole centralità e la cosa mi affascina molto. - ha aggiunto il centrocampista - Il gioco passa per il centrocampo con l'obiettivo di regalare palle pulite sulla trequarti e per l'attacco. Baldini? Devo ringraziarlo. È come lo vedete, una persona vera ed è un grandissimo allenatore con idee moderne. Ho solo assaporato la Serie B, questo è un anno importante per la mia carriera. Sono reduce da due anni di Serie C, che sono formativi, ma la B è un'altra cosa e sono pronto per questa nuova avventura".

"Palmiero? Fortissimo, posso solo imparare"

"Mister Nesta è molto preparato, forte, ha idee decise, ce le sta presentando giorno dopo giorno e riusciremo a trovare la quadra. Sono entrato in un gruppo sano, di lavoratori e questi aspetti facilitano l'inserimento dei nuovi nel gruppo. Puntiamo a fare un bel campionato, promettiamo di lavorare al cento per cento in tutte le partite. Palmiero? Ci siamo affrontati nel match con la Juventus Next Gen. È un giocatore fortissimo, posso solo imparare. Ha leadership e qualità importanti. Numero? Il 16 e vedremo cosa uscirà fuori. Dovessi scegliere è il 16. De Rossi è sempre stato un po' il punto di riferimento".