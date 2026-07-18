Grottaminarda: l'omaggio al grande Augusto Daolio insieme ai Nomadi Una prima tappa davanti al grande murale realizzato dall'artista Antonio Sena e poi il concerto

Una prima tappa davanti al grande murale realizzato dall'artista Antonio Sena di Napoli dedicato ad Augusto Daolio, cantautore italiano, fondatore del gruppo musicale dei Nomadi insieme a Beppe Carletti e poi l'attesissimo concerto.

Un evento che si preannuncia ricco di emozioni e di grandi successi, quello in programma domani sera, 19 luglio, alle ore 22:00, sul palco del Piazzale "Gaetano Scirea" a Grottaminarda.

Si tratta di un grande ritorno perchè quello tra Grottaminarda e i Nomadi è un legame speciale, costruito nel tempo e testimoniato anche dal murale dedicato ad Augusto Daolio, storico fondatore della band.

Il murale, è divenuto simbolo dell'affetto che la comunità nutre nei confronti del gruppo e punto di riferimento per i fan, tanto da ricevere, circa 2 anni fa, la visita a sorpresa del leader della band Beppe Carletti.

Il concerto, ad ingresso gratuito, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della 51^ Festa della Cappelluzza, già tenutasi il 3, il 4 e il 5 luglio, a cura del Comitato Festa Sant'Antonio e Santa Rita, sotto l'egida della parrocchia di Santa Maria Maggiore e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda. Una festa che da oltre cinquant'anni unisce fede, tradizione, musica e momenti di condivisione, richiamando cittadini e visitatori da tutto il territorio.

L'amministrazione comunale invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare a questa serata di grande musica live.