Facebook e Instagram "down" in tutto il mondo: cosa sta succedendo Migliaia di segnalazioni e ancora nessuna comunicazione da Meta C’è chi segnala anche WhatsApp

Oggi domenica 19 luglio migliaia di utenti in Italia e nel resto del mondo stanno riscontrando problemi con Facebook, Instagram, l’App di Meta. Il down è iniziato attorno alle 09:30.

Da lì è seguito un picco altissimo di segnalazioni: Instagram – e di conseguenza tutto ciò che è legato a Meta – è “down”, è già. Non funziona. Anche Facebook.

C’è chi segnala che anche WhatsApp non funziona. Se si cerca di entrare nella propria pagina Facebook il messaggio è: “Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto”.

Instagram e Facebook down

Al momento non sono note le cause del malfunzionamento dei social network, se possano dipendere da un attacco hacker o da problemi relativi ad aggiornamenti o server.

Il portavoce di Meta, Andy Stone, spesso rapidissimo a riportare indicazioni sulle problematiche in corso sulle piattaforme dell'azienda di Menlo Park, non ha ancora pubblicato nulla sul proprio profilo su X.